Palazzo Cavallo, è rincorsa al voto. La road map da qui al giugno 2025

È sceso a Roma per prendere la rincorsa verso l’Europa. Un po’ come quei calciatori che per tirare un rigore partono fuori dell’area. Paura di sbagliare? Semmai voglia di prendere in contropiede il portiere. Un’opposizione che per ora tace e aspetta, dopo l’annuncio che il sindaco Ghinelli correrà alle europee. In serata la prima reazione arriva dal consigliere dei 5 Stelle Michele Menchetti: "Domanda un milione di dollari: se non sei riuscito a occuparti di centomila aretini, come puoi pensare di riuscire a occuparti di centinaia di milioni di europei?".

Senza mancare al must dell’opposizione, puntuali le allusioni ai viaggi del sindaco oltre oceano. "Non solo America, ora anche l’Europa". Ma siamo appena all’inizio delle schermaglie che porteranno non solo il primo cittadino ma un’intera città verso le urne.

Già, ma cosa cambia per la città la super candidatura del suo sindaco? Se Ghinelli non ce la dovesse fare praticamente nulla, fatta salva una griglia fitta di appuntamenti in giro per il centro Italia da qui alle urne. Se, invece, dovesse sbarcare a Strasburgo, niente sarebbe più come prima.

Partiamo dall’inizio. La candidatura con Forza Italia è blindata, essendo stata annunciata dal leader nazionale Tajani. Ma l’atto ufficiale scatterà solo tra poco meno di un mese, perché le liste dovranno essere presentare con i loro candidati entro le 20 del primo maggio. Ghinelli ci sarà, su questo non ci piove. E a quel punto la macchina si metterà in moto.

La campagna elettorale nei trenta giorni che precederanno il voto: sarà una campagna elettorale dura perché alle europee ci sono le preferenze e il collegio del Centro si allarga su quattro regioni. In quel mese di fuoco il sindaco, lo conferma nell’intervista a fianco, resterà al suo posto, sia pur accentuando le decisioni e le scelte on line, quindi da remoto. Le urne si apriranno sabato 8 giugno, con possibilità di voto anche alla domenica. Il primo dato sarà quello delle liste a ruota arriverà il verdetto sui candidati. In caso di elezione, Ghinelli avrà a quel punto trenta giorni per dimettersi da uno dei suoi incarichi: quindi da sindaco, se non altro per non buttare via la fatica della campagna elettorale. E l’8 luglio? Giorno più giorno meno è quello il d-day, considerando i tempi della proclamazione.

Le dimissioni per diventare efficaci devono non essere ritirate nell’arco dei successivi venti giorni. Si può ipotizzare a inizio agosto la svolta a Palazzo Cavallo e a quel punto partirebbe la rincorsa. Si tratta di dimissioni legate a un’altra elezione, non portano allo scioglimento né della giunta né del consiglio. Lo scettro passerebbe direttamente al vicesindaco Lucia Tanti: è già allenata, le è capitato spesso di sostituire il primo cittadino, specie nel corso di questo secondo mandato. "Forza Ale, siamo con te" ha commentato al volo dopo che da Roma era arrivata la buona novella, che di certo non l’ha colta di sorpresa. Tanti al comando ma fino a quando? Essendo le dimissioni maturate dopo febbraio, il rinvio elettorale è alla prima data utile del 2025. La finestra è tra il 15 aprile e il 15 giugno, secondo quella che sarà la scelta del Governo sulle amministrative. La scadenza della giunta Ghinelli sarebbe stata a ottobre, visto il rinvio del voto a causa del Covid, e quindi le elezioni probabili solo nella primavera del 2026. In questo modo ci sarebbe un anno di anticipo e Arezzo sarebbe agganciata al treno degli altri comuni e della stessa Regione, attesa alla staffetta proprio nel 2025. Un groviglio di ingredienti per una ricetta neanche troppo elaborata: basterà il verdetto delle urne europee a svelare tutti i segreti in un effetto domino. Mentre il sindaco prepara la sua rincorsa per tirare il rigore.

Lucia Bigozzi