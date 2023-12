"Palazzina Laf" . Oggi in sala. Michele Riondino

Oggi al Cinema Eden di Arezzo, le proiezioni pomeridiane del film "Palazzina Laf" si arricchiranno della presenza in sala dell’attore e regista Michele Riondino. In particolare Riondino sarà presente alla conclusione della proiezione delle 16:30 e all’inizio della proiezione delle 18:40 con un incontro con il pubblico che sarà moderato dal giornalista Simone Emiliani. L’evento è a cura di Officine della Cultura. Il "fulminante" esordio alla regia di Michele Riondino – che lo vede anche sceneggiatore e attore in scena insieme a Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D’Addario, Michele Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, Pierfrancesco Nacca – racconta la storia della Palazzina Lavf di Taranto, paese di nascita di Riondino. Laf, acronimo di Laminatoio a freddo, era la palazzina nella quale negli anni ‘90 i proprietari e i dirigenti dell’Ilva di Taranto decisero di confinare gli impiegati che si erano opposti alla "novazione" del contratto, cioè al declassamento a operai. Non potevano licenziarli, perciò li sbattevano alla Laf, a non fare niente. Chi sta seduto sulle scale, chi balla, chi gioca, frustrazione, delusione, qualche tentativo di denuncia, qualche spia, forse. Michele Riondino esordisce nella regia con un film dal solido impianto civile e dagli echi grotteschi de "La classe operaia va in paradiso" di Elio Petri.