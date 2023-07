Palagalli, contratto annullato Chiassai: "Costi fuori luogo, giusto"

di Massimo Bagiardi

Stracciato il contratto da 37mila euro annui siglato tra la Provincia e la società Palagalli per l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte delle scuole superiori di San Giovanni. L’ex presidente della provincia Silvia Chiassai Martini nonché primo cittadino di Montevarchi alza le braccia al cielo in segno di vittoria, proprio lei che che pochi giorni fa aveva denunciato pubblicamente questa convenzione siglata tra la società sportiva sangiovannese e il presidente della Provincia Alessandro Polcri. "Con questo accordo – aveva detto – più che la politica della ‘Casa dei Comuni’, che secondo Polcri, avrebbe dovuto guidare il nuovo corso amministrativo, mi pare si applichi la politica della ’Cassa dei Comuni’. Ieri, quindi, si è girata pagina. Ed è palese la soddisfazione della stessa Chiassai Martini: "Dopo la mia denuncia la Provincia ha dovuto correre ai ripari annullando ‘in autotutela’ il contratto da 37.000 euro all’anno per l’utilizzo dell’impianto privato Palagalli per le scuole superiori di San Giovanni. Un primato di palestra più cara di tutta la Provincia. Nel silenzio più assordante di questi giorni, la mia dichiarazione pubblica ha prodotto l’effetto sperato. Oggi, il ritiro dell’atto conferma che avevo regione a nutrire forti dubbi di legittimità su di un accordo pasticciato, che mirava a tornare ad un tipo di gestione irresponsabile dei soldi pubblici".

Nel 2021, all’epoca della sua presidenza, la Chiassai Martini aveva stipulato con il Comune di San Giovanni un accordo col quale impegnava l’amministrazione di Valentina Vadi a garantire, a proprie spese, le strutture sportive necessarie agli studenti in cambio di un altro contratto che, per ben 15 anni, aveva fatto erogare da parte della Provincia oltre 700 mila euro di canone di affitto per il Palagalli. "Senza contare – aggiunge – i 540mila euro già versati al Comune di San Giovanni per realizzare una palestra che ancora oggi non è stata realizzata e i cui fondi non si sa che fine abbiano fatto". Nella chiosa finale non manca un’altra stilettata sempre all’indirizzo di Polcri: "A quanto pare – conclude Chiassai Martini – l’uscita sulla stampa dell’irresponsabile scelta politica ha costretto il presidente ad annullare di corsa in autotutela il contratto con la Palagalli. Un obbiettivo raggiunto affinché si decida di investire con responsabilità le risorse pubbliche, tutelando l’ente Provincia e tutti i suoi Comuni del territorio per non tornare alla cattiva amministrazione del passato ad opera del Pd, che a quanto pare ha ripreso il governo dell’ente con i fatti e la gestione delle risorse".