Palaffari: parcheggi sotterranei e concerti

Si apre una nuova stagione per Arezzo Fiere e Congressi: "Fiera che è pronta a farsi bella" come recita lo slogan. Parola di Ferrer Vannetti, presidente, che rilancia il ruolo dell’ente anche alla luce della situazione economica aretina e toscana che appare sempre più in positiva evoluzione. Oro in testa naturalmente, ma anche spettacoli, concerti, manifestazioni, prossima frontiera nei piani del nuovo corso. E se gli eventi sono garantiti, i parcheggi continuano a non esserlo, con i residenti della zona a interdire l’accesso alle strade private per non ritrovarsi le auto dentro i condomini. In attesa della fine dei lavori all’ex campo scuola, che permetterebbero di allargare l’area di sosta, Arezzo Fiere i tira fuori il coniglio dal suo cilindro. Sta infatti progettando di mettere a regime i parcheggi interrati di proprietà. Il che vorrebbe dire non dover attendere i lavori del Comune e viaggiare con il vento in poppa verso i nuovi progetti.

"Dal punto di vista della gestione degli immobili siamo lavorando a una riqualificazione generale degli impianti fieristici, compresi quelli igienici, ma anche e soprattutto a un allargamento degli spazi espositivi, in modo da poter offrire sempre più strumenti di valorizzazione alle imprese, che speriamo tornino sempre più numerose, a usare la Fiera e a prendere parte attiva e diretta ai numerosi eventi in programmazione quest’anno". L’adeguamento di "qualità, quantità e agibilità degli spazi da parte della Fiera - approfondisce Vannetti - porterà a rafforzare ulteriormente il già ottimo e proficuo dialogo operativo che lega Arezzo Fiere a Ieg, la struttura organizzativa che detiene la titolarità delle fiere orafe, e con la quale prosegue la massima collaborazione per il sempre maggior successo degli eventi orafi, a cominciare da Oroarezzo della prossima primavera".

Ma non è tutto: "Stiamo lavorando al completamento delle autorizzazioni che consentano la riapertura degli spazi della Fiera a eventi di spettacolo pubbico, come concerti, manifestazioni sportive, teatrali, per portare il complesso fieristico a diventare un polo di attrazione sul territorio, ritrovando una funzione centrale anche per la città. Tutto questo sarà possibile anche a seguito del risanamento economico realizzato dal Cda successivo alla fine del Commissariamento. Risanamento che anche per il 2022 porta Arezzo Fiere a far registrare un utile d’esercizio".

Gaia Papi