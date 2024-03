Pala di Vestrucci. Romei: restauro mai iniziato

Torna a lanciare l’appello per riportare all’antico splendore il dipinto "Allegoria dell’Immacolata Concezione con la Sibilla Persica e la Sibilla Libica", simbolo di un paese, Rendola, che ha bisogno di attenzione anche sotto altri aspetti del vivere quotidiano. E’ Romeo Romei, ex segretario della Camera del Lavoro, a riproporre il tema del restauro della tela del pittore montevarchino Michelangelo Vestrucci, vissuto tra la seconda metà del XVI secolo e la prima del XVII, e inserita nel 1805 in una nuova mostra d’altare commissionata dalla Compagnia annessa alla chiesa di San Donato della frazione di Montevarchi. Nel 2020 l’ex sindacalista denunciò che la pala era in preda dell’incuria e l’allora arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana aveva assicurato il suo interessamento. "Tutto sembrava felicemente risolto nel 2021 - spiega ora Romei - quando, insediandosi per il secondo mandato, la sindaca Chiassai Martini dichiarava nel suo programma elettorale che il restauro era quasi giunto a termine, "un’opera che l’amministrazione ha voluto fortemente recuperare grazie all’Associazione di via dei Musei che l’ha scoperta. Con un protocollo d’intesa siglato con la Curia vescovile, proprietaria dell’opera, il dipinto presto sarà restituito alla cittadinanza". A tre anni di distanza, però, la situazione è ben diversa: "Grazie all’intervento del Vescovo – prosegue Romei – la tela è stata messa al sicuro, ma le risorse non sono state sufficienti per il restauro nonostante una sottoscrizione popolare attivata dall’Associazione dei Musei". Peraltro anche la chiesetta del borgo ha necessità di restauri urgenti e il nuovo Vescovo ha garantito che farà un sopralluogo. Duplice l’invito finale: agli imprenditori della zona a contribuire per salvare dal degrado chiesa e dipinto e agli amministratori montevarchini a rispettare gli impegni annunciati, "come risolvere l’annoso problema delle auto parcheggiate lungo la strada principale vicino alla scuola - conclude - e creare un luogo di socializzazione e svago per i più piccoli e per le famiglie della frazione".