Padre Tarcisio e la solidarietà come missione

È morto in Bolivia, dove era missionario da 55 anni, padre Tarcisio Ciabatti. Aveva 89 anni ed era originario di Dama, in Casentino. Dopo essere stato parroco a Viareggio, negli anni Settanta quando prese la decisione di andare in Sud America. Si è impegnato per l’educazione e l’assistenza sanitaria.

Nel novembre 2023 gli è stata conferita una laurea honoris causa e a Viareggio c’è l’associazione che contribuisce a raccogliere le donazioni da mandare alla sua missione. Padre Tarcisio ha speso la sua vita al servizio degli altri, sia in Toscana, che in Bolivia. Il suo insegnamento è stato coerente: stare sempre dalla parte di chi ha più bisogno.

A Dama domani mattina verrà organizzata una messa in suo ricordo: padre Ciabatti sarà sepolto a Gutiérrez, in Bolivia.