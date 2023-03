Padre Alessio brinda ai 102 anni col vescovo

di Sonia Fardelli

Visita del vescovo Andrea Migliavacca al santuario della Verna per i 102 anni di padre Alessio Martinelli, il veterano che due anni fa è riuscito a superare il Covid e adesso gode di ottima salute. E’ perfettamente autonomo: studia, legge e prega.

"E’ stato un incontro molto semplice e informale – dice il vescovo – mi faceva piacere, vista l’eccezionalità dell’età raggiunta, portare a padre Alessio i miei auguri di persona. E’ un religioso di profonda spiritualità, un uomo con il quale si parla ancora benissimo. Volevo fargli gli auguri e chiedere anche la sua benedizione". Nella sua visita alla Verna il vescovo Andrea, come ormai semplicemente tutti lo chiamano, ha anche incontrato il cardinale Lazzaro You, prefetto del Dicastero per il clero in ritiro in Casentino per esercizi spirituali. "Il vescovo Andrea ci ha fatto una bella sorpresa – dice il padre guardiano della Verna Francesco Brasa – ha approfittato di una bella giornata di neve, che a lui piace tanto, per venire da noi. Ed ha incontrato sia padre Alessio che il cardinale You. Per me il vescovo Andrea è prima di tutto un caro amico e quando viene da noi mi fa sempre molto piacere. Ha rischiato di rimanere bloccato dalla neve che mercoledì ha toccato i venti centimetri, ma poi è riuscito ad arrivare ed è stato un bellissimo incontro".

Padre Alessio Martinelli ha compiuto lunedì scorso 102 anni. Da una trentina di anni vive al santuario della Verna. Prima era professore di teologia all’Antoniano di Bologna. Fino a sei anni fa ha fatto vita da eremita all’eremo delle Stigmate, adesso, vista l’età vetusta, è tornato al santuario. "Padre Alessio sta bene – continua il padre guardiano – ci ha fatto preoccupare un pò quando ha preso il Covid, ma per fortuna l’ha superato. Adesso passa le sue giornate a studiare, scrivere e pregare. Prega molto. Una sua figlia spirituale è già stata beatificata dal Papa. Insomma è una persona di grande spessore".

Una giornata speciale per il santuario della Verna, dove tra l’altro l’attività non si ferma mai e ci sono sempre nuovi progetti in cantiere. L’ultimo che verrà presto realizzato è quello di un corso di architettura sacra per trenta giovani architetti portato avanti insieme al Centro studi della Fondazione Lercaro di Bologna e in collaborazione con il Parco delle Foreste Casentinesi. Il progetto è finalizzato alla costruzione di una piccola cappella di preghiera da edificarsi nel bosco della Verna in località la località "La Melosa". Al momento hanno già risposto 69 giovani architetti. Presto la selezione la scelta dei trenta che parteciperanno al progetto e alla formazione.