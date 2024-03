Paco, l’anima rock del Prato: "Dargen D’Amico e Rose Villain: due star per un super Mengo"

Mente brillante e creativa, Paco Mengozzi è l’ideatore e direttore artistico del Mengo Music Fest (scritto Men/Go).

È diventato il festival di riferimento della città che quest’anno giunge all’edizione numero 20: "Per festeggiare si torna alle origini - rivela- Abbiamo pensato a cinque serate tutte gratuite, dal 9 al 13 luglio. Vogliamo festeggiare con tutto il pubblico".

Poco più che quarantenne, Mengozzi ricorda con emozione come la musica sia stata un amore a prima vista e un punto fermo nella sua carriera professionale: "Una passione che mi ha conquistato fin dalle scuole elementari quando, il maestro Wolfango Dami, mi mostrò degli strumenti musicali. Capii subito che volevo suonarne uno".

Quale, Mengozzi?

"Il violoncello. È stato l’inizio del mio percorso musicale che mi ha portato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e poi a Fiesole".

Fino a organizzare il festival più importante di Arezzo. Com’è successo?

"Per caso, l’idea era di creare una pedana per suonare in via Tortaia, poco fuori città, dove il mio babbo aveva un chiosco, punto di ritrovo anche per noi giovani. Ancora non pensavamo a un festival".

Poi invece ha preso forma, è cresciuto e avete dovuto lasciare la comfort zone.

"Dopo una decina di edizioni, nel 2017, chiamammo Salmo, artista di quella scena rap-urban che stava entrando di prepotenza nell’immaginario dei ragazzi. Un successo incredibile, code enormi e disagi. Non era più sostenibile continuare lì".

Arrivate al Prato, intimoriti o entusiasti di conquistare la città?

"Il primo anno è stato difficile. Ci dispiaceva lasciare il luogo e una dimensione a cui eravamo affezionati. Il Prato ci appariva una situazione gigantesca".

Anticipazioni sulla ventesima edizione?

"Posso dire che siamo vicinissimi a Rose Villain e Dargen D’Amico, poi ci saranno alcuni gruppi storici del festival. Sarà un programma molto vario...".

La sfida più grande del 2024?

"Mantenere lo stesso clima, la stessa atmosfera rilassata e piacevole per noi e il pubblico. Ci tengo molto che le persone si sentano libere di entrare al Prato, starci cinque minuti o sei ore, senza essere costretti a spendere niente se non vogliono".

Qual è il segreto di un festival che compie 20 anni?

"La base sociale, i ragazzi con cui è nato e che sono rimasti nello staff, i tanti volontari che ci sostengono e quella crescita lenta, costante, sana del festival che ci ha permesso di guadagnare credibilità da istituzioni e sponsor".

Siamo una città accogliente per questo tipo di eventi?

"Credo sia nel suo Dna. Viene da un’esperienza importante come Arezzo Wave, è ricca di associazioni culturali, di musicisti. La cosa più difficile di Arezzo è portare pubblico agli eventi a pagamento".

Cos’è successo ai festival negli ultimi anni?

"La stessa cosa che è accaduta ai piccoli locali di provincia. Non c’è più la curiosità di scoprire un’artista dal vivo, si ha già tutto disponibile nelle piattaforme streaming e, contemporaneamente, le piattaforme hanno dopato i musicisti che, dopo tre successi, hanno richieste economiche esose. La mazzata, poi è stato il Covid".

Vent’anni di Mengo sono un compleanno importante.

"Il 2024 sarà la fine di un ciclo. Sia per il traguardo che per altre scadenze burocratiche. Ci sono molti punti interrogativi aperti".

È arrivato il tempo di un ulteriore salto di qualità?

"Chiudere un ciclo è come fare un reset, starà al sistema città capire che direzione dare alla manifestazione, se sostenerla nella crescita e magari renderla identificativa di un territorio, come si fa a Lucca o Pistoia, oppure no. Non può farlo un’associazione culturale di giovani, da sola".

La critica peggiore?

"Chi considera il festival venduto per massimizzare i risultati solo perché preferiamo artisti più di richiamo a quelli storici. Oltre a considerarci gli amici del Sindaco, in vent’anni non abbiamo mai ammiccato a nessun soggetto politico".

Sposterebbe il festival allo stadio Comunale?

"Credo che la città perderebbe qualcosa di importante. E, certamente, non abbiamo la velleità di fare un passo gigantesco da soli".