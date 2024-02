"OZz. Della mancanza e dello stupore", oggi il Verdi è dei bambini

Per i più piccoli tra gli spettatori e le loro famiglie la stagione teatrale del Verdi di Monte San Savino si arricchisce degli eventi di "Andiamo a teatro" con appuntamenti nel fine settimana, anche a febbraio, sempre con inizio alle ore 17:30. Oggi domenica 4 febbraio, per i bambini dai 6 anni in su, è tempo di immergersi in "OZz. Della mancanza e dello stupore" con Simone Martini - che firma anche la regia e la drammaturgia -, Alessio Martinoli ed Elisa Vitiello in una produzione KanterStrasse. KanterStrasse tradisce l’opera di Frank Baum, autore del "Meraviglioso Mago di Oz", per renderne possibile una messa in scena che renda il "teatro" necessario e capace di tenere testa alla nostra "immaginazione" che come tutti noi sappiamo è il nostro più meraviglioso super potere umano. La Dorothy di "OZz" farà più o meno tutto quello che Frank Baum ci ha narrato ma lo farà a modo suo, a modo nostro, incontrando personaggi leggendari e non perdendo mai di vista il suo obiettivo principale: ritornare a casa. Al teatro Dovizi di Bibbiena alla programmazione serale si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambini e ragazzi. Oggi alle 16,30 il sipario si alza per La favola delle nuvole e del profumo di Marco Renzi. Una produzione Proscenio Teatro con Enrico Verdicchio e Roberto Rossetti/Simona Ripari. Pupazzi di Lucrezia Tritone. Età consigliata: dai 5 anni. E’ la storia di una fitta coltre di nebbia scesa sulla terra, diversa da tutte le altre, maleodorante e vischiosa, una nebbia che non se n’è più andata. E’ la storia di come l’umanità sfrattata sia riuscita a trovare nuova vita nel cielo, di miliardi di piattaforme sorrette da palloni salite in fretta e furia sopra la nebbia, lassù, dove l’aria era ancora respirabile e il sole risplendeva. E’ la storia di un mondo parallelo interamente sorretto da palloni, dell’incredibile vita appesa, delle sue regole, delle nuove abitudini quotidiane, la storia dell’amicizia tra un uomo e una cicogna.