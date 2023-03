Ottone brillante, alla Casa della Musica c’è Ricreando oltre il suono

Oggi alle 17.30, proseguono i concerti dell’Associazione Le 7 Note che si tengono alla la CaMu, la Casa della Musica di Arezzo che si trova nel Palazzo di Fraternita dei Laici, in Piazza Grande. Appuntamento con il concerto "Ottone Brillante" del trombettista Simone Traficante e del pianista Mattia Amato.

L’iniziativa è inserita negli eventi del Capodanno dell’Annunciazione 2023 e realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Il pomeriggio includerà una guida all’ascolto della giovane musicologa Serena D’Ambrosio, clavicembalista e laureata in tastiere storiche al Conservatorio Cherubini di Firenze, che introdurrà il programma e il contesto delle celebrazioni per il Capodanno Fiorentino.

Traficante e Amato eseguiranno il Concerto per tromba e pianoforte op. 18 in fa minore di O. Böhme e il Concerto in mi maggiore per tromba e orchestra, S. 49 di J. N. Hummel.

La Stagione “I concerti da camera alla CaMu” è realizzata con il sostegno di Fondazione Cr Firenze e Ministero della Cultura e con la collaborazione di Comune di Arezzo, Fraternita dei Laici, Fondazione Guido d’Arezzo, Aiam. I concerti hanno il costo simbolico di 1 euro. Persone in situazioni di difficoltà economica, tuttavia, potranno aderire all’iniziativa “biglietto solidale” e fare richiesta all’Associazione per ottenere ingressi offerti. Simone Traficante, trombettista, nasce a Melfi nel 2003. Inizia lo studio della tromba a 8 anni con suo nonno, nella Banda Musicale del proprio paese. Nel 2012 si iscrive al Conservatorio di Matera dove ha iniziato a studiare per 7 anni. A settembre 2019 decide di iscriversi al Conservatorio di Siena, dove tuttora studia.

Mattia Amato inizia lo studio del pianoforte alla Scuola di Musica “Le 7 Note” con Fabiana Barbini. Si è laureato con il massimo dei voti al triennio di pianoforte presso l’Issm “Rinaldo Franci” di Siena, sotto la guida del M° Marco Guerrini. Al momento frequenta il biennio di pianoforte.