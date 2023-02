Ottavia Piccolo in giuria Ecco Officine Social Movie

Torna Officine Social Movie, c’è tempo fino al 24 aprile per partecipare alla quarta edizione del concorso di cinema e audiovisivo dedicato alle tematiche del sociale e dell’impegno civile e alla diffusione di contenuti che promuovano i valori della solidarietà, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della diversità culturale e dei diritti.

Come per le precedenti edizioni la selezione delle opere in concorso sarà realizzata da una giuria di esperti presieduta dall’attrice Ottavia Piccolo e affiancata da una giuria di studenti del Liceo Artistico. Il progetto, ideato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, vedrà ancora tra i protagonisti infatti gli studenti del Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale "Piero della Francesca" annesso al Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Arezzo, nucleo creativo dei principali aspetti del concorso e del festival aretino. Al loro fianco si segnala la collaborazione di Arezzo Autismo e Poti Pictures con il contributo di Otto per Mille Valdese, Fondazione Cr Firenze, Cesvot, Unicoop Firenze e Comune di Arezzo. Confermata anche la partecipazione di Teletruria come Media Partner. Al concorso possono partecipare tutte le opere cinematografiche, della durata minima di 3 e massima di 18 minuti prodotte dal 1 gennaio 2019.

La partecipazione è aperta a singoli, gruppi e istituti scolastici secondari superiori laddove i partecipanti alla produzione abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età. I premi in denaro spetteranno al "Miglior Cortometraggio", agli audiovisivi che meglio avranno affrontato le tematiche della disabilità e del disagio mentale, Premio Autismo Arezzo, l’espressione "Libertà di gusto" e la tematica centrale dell’edizione 2023 in fase di definizione, Premio Unicoop Firenze. Premi in denaro ancora per la Miglior Colonna Sonora, assegnato dai musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e per il Miglior Linguaggio Giovanile, assegnato dagli studenti del Liceo Artistico. Tra le menzioni speciali si ricordano: Miglior regia, Migliore Interprete, Miglior Fotografia e Miglior corto decretato dalla Giuria Popolare aperta a tutti. L’iscrizione al bando è gratuita.

La quarta edizione del festival Officine Social Movie si svolgerà ad Arezzo dal 29 al 31 maggio. Info: www.officinesocialmovie.com.

A.B.