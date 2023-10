Ottanta studenti a lezione da Aboca

Un ponte tra l’istruzione e il mondo del lavoro. È questo il significato del "Technical Job Day" che si è tenuto ieri a Sansepolcro: 80 studenti delle classi quinte degli istituti tecnici di chimica, meccanica e manutenzione dell’Alta Valle del Tevere sono stati per un giorno ospiti di Aboca, healthcare company specializzata in prodotti per la salute 100% naturali. L’iniziativa, denominata "Coltiva il tuo futuro", è stata pensata per offrire ai giovani un’occasione per esplorare in presa diretta i possibili percorsi di carriera tecnica all’interno di Aboca. Il Technical Job Day è stato aperto dall’intervento di Antonio Guarrera(nella foto), HR Director di Aboca, che ha illustrato tutte le opportunità professionali offerte: "Aboca è alla costante ricerca di profili tecnici, in numerosi settori: abbiamo una filiera integrata verticalmente, tutte le fasi del lavoro si svolgono sul territorio della Valtiberina. Dalla coltivazione alla trasformazione, dalla produzione farmaceutica alla distribuzione del prodotto finito. Pertanto l’azienda permette percorsi di inserimento e crescita professionale in tanti ambiti diversi". A seguire, gli studenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette dai professionisti che operano in vari settori dell’azienda. Coi giovani partecipanti sono state approfondite le opportunità di tirocinio fornite da Aboca: in continuità con i percorsi scolastici, agli studenti è offerta la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato a scuola, ottenendo preziose esperienze pratiche nel settore tecnico e aprendo possibili strade verso l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro.