San Donato, spuntano investitori: pool di imprenditori lancia l’idea di una partnership pubblico-privato

Arezzo, 17 marzo 2024 – Hanno suonato al "campanello" della Asl e chiesto una serie di informazioni. L’interessamento di un pool di imprenditori di livello nazionale per ora è in fase preliminare. L’obiettivo della domanda agli esperti del dipartimento tecnico dell’Azienda sanitaria riguarda la percorribilità di un partenariato pubblico-privato secondo la formula della finanza di progetto sul nuovo ospedale San Donato. Una trasformazione che prende forma nella sua evoluzione dal master plan presentato a suo tempo dalla Asl. Interventi strategici per un importo complessivo di circa duecento milioni; di questi cinquanta sono stati già finanziati dall’Azienda sanitaria e riguardano la realizzazione del lotto Volano. Non è un fatto nuovo: la Asl riceve con una certa frequenza offerte di partenariato pubblico-privato da parte di operatori economici che poi passano sotto la lente degli esperti del dipartimento tecnico secondo la procedura fissata dalla legge, prima di finire sul tavolo della Regione per l’ultima parola che, come prevede una norma ad hoc, sugli ospedali spetta al presidente toscano. Tuttavia, il fatto che un gruppo imprenditoriale valuti l’opzione di un’offerta alla Asl, ha destato clamore in città al punto da indurre l’amministrazione comunale a rinviare gli Stati generali della sanità in calendario il 26 marzo in attesa di sviluppi: "Il sindaco ed io abbiamo ricevuto una concreta proposta economica e progettuale che potrebbe rappresentare una svolta per reperire una parte consistente di risorse necessarie tali da garantire di far nascere dal ’vecchio’ San Donato il ’nuovo’ San Donato", aveva detto venerdì la vicesindaco Tanti. E ieri ha aggiunto: "A novembre fu Vasco Giannotti a lanciare l’idea in pieno accordo con noi, oggi è diventata un progetto. Ora la Regione ci dovrà dire come la pensa e cioè se farà arrivare ad Arezzo i 150 milioni in modo ordinario o se, non avendoli, opterà per una strada diversa. Ora una strada diversa e concreta c’è. Arezzo a questo investimento non è disposta a rinunciare". Tanti non va oltre. Ma per capire se l’interessamento degli investitori porterà davvero a un piano operativo in grado di superare tutti gli step, serviranno i tempi di un iter complesso considerato la portata del "cantiere San Donato". In Toscana ci sono quattro ospedali realizzati in project financing: Lucca, Massa, Prato e Pistoia. Chissà se funzionerà anche per Arezzo.