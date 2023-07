Ospedale in affanno "Mancano i medici e liste d’attesa lunghe"

di Sonia Fardelli

Grido d’allarme dal Casentino sulla sanità. A lanciarlo sono i cittadini, i membri dell’organizzazione di volontariato "Salviamo l’ospedale e i servizi del territorio", gli stessi sindaci della vallata e i sindacati. Una situazione non più tollerabile che sarà portata all’attenzione del direttore generale della Asl Antonio D’Urso che questa sera sarà presente all’incontro pubblico che si terrà alle 21 nei locali del Cifa a Bibbiena. Le priorità ormai si trascinano da mesi e sono quelle relative al pronto soccorso, all’emergenza urgenza e alla medicina sul territorio. Punto sui quali da tempo i casentinesi cercano di attirare l’attenzione senza tuttavia aver avuto al momento risposte soddisfacenti. A sottolineare le carenze sanitarie nella vallata è anche Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e presidente del Distretto socio sanitario del Casentino, che si fa portavoce anche dei suoi colleghi. "I punti critici sono i soliti - dice - e vengono ribaditi ormai da tempo.

La carenza di medici al pronto soccorso e nel reparto di medicina. Tempi spesso troppo lunghi per visite specialistiche e altre prestazioni, carenze di ambulanze e personale per gestire i servizi e spesso spostamenti verso Arezzo anche per cure che potrebbero essere fatte all’ospedale casentinese. E questo soprattutto a danno della popolazione anziana che ha grosse difficoltà a spostarsi". Insieme ai sindaci scenderanno in campo anche gli stessi cittadini, rappresentati dal comitato a difesa dell’ospedale. "Le criticità in Casentino riguardo alla sanità sono davvero tantissime - dice la presidente dell’organizzazione di volontariato Sandra Panoni - ma questa sera con il direttore generale della Asl vogliamo porre l’attenzione sul settore dell’emergenza urgenza e sul pronto soccorso, dove c’è una grande carenza di medici e infermieri tale da non consentire un servizio appropriato. Basti pensare che lo scorso anno al pronto soccorso c’erano otto medici mentre quest’anno ce ne sono quattro.

E questo provoca un grande stress che non gioca né ai medici né ai pazienti". Tanti problemi dunque al pronto soccorso, ma anche in altri settori. "Mancano anche i pediatri - continua Sandra Panoni - e mancano anche i volontari per coprire il servizio nelle ambulanze. Un discorso a parte va poi fatto per gli anziani.Spesso per ottenere subito una visita specialistica o altre prestazioni vengono mandati in ospedali lontani in Valchiana o Valtiberina. E questo è un grande problema, perché molti di loro hanno difficoltà a muoversi". Stasera dunque cittadini, sindaci e sindacati chiederanno al direttore della Asl Antonio D’Urso di potenziare i servizi sanitari in Casentino, in una vallata che ha anche grandi difficoltà di viabilità che non consentono veloci spostamenti verso gli altri ospedali.