Ospedale, i punti critici per gli utenti: "Mancano medici e strumentazioni"

Il Consiglio Comunale di San Giovanni, nella sua ultima seduta, ha approvato all’unanimità una mozione sull’ospedale di Santa Maria alla Gruccia presentata dal gruppo di centro sinistra e emendata dal Movimento 5 Stelle e dalle liste civiche. Si è partiti da un dato di fatto: il presidio sanitario serve un bacino di utenza in costante crescita. Un incremento arrivato anche a seguito della chiusura del pronto soccorso del Serristori di Figline Valdarno.

C’è quindi bisogno di personale adeguato per garantire un elevato livello di servizi e assistenza sanitaria di base ed è necessario affrontare la criticità del punto nascita, ginecologia ed ostetricia, riducendo i tempi di attesa per le prestazioni. Dopo aver rilevato le criticità ormai decennali che affliggono la sanità del Valdarno aretino e in modo particolare il progressivo impoverimento del monoblocco ospedaliero della Gruccia, "spogliato costantemente delle necessaire specializzazioni", il consiglio comunale sangiovannese ha chiesto a Regione Toscana e Azienda Sanitaria di bandire al più presto quattro concorsi per sostituire i primari che andranno in pensione o che saranno trasferiti nei prossimi mesi nei reparti di punto nascitaginecologia-ostetricia, chirurgia, radiologia e pediatria.

Tra le altre richieste, quella legata alle unità complesse nei quali il primario si trasferisce o va in pensione. "Chiediamo che siano mantenute come tali e non ridotte a unità operative semplici". I rappresentanti dei cittadini hanno poi chiesto che la rianimazione torni ad essere un’unità complessa per garantire una gestione efficace; di includere nel piano degli investimenti il completamento dei lavori di ampliamento del pronto soccorso, la sistemazione degli spazi della rianimazione e la creazione di una piccola chirurgia per gli interventi di pacemaker.

I consiglieri hanno poi sollecitato il potenziamento della strumentazione tecnologica dell’ospedale, in particolare della risonanza magnetica con l’uso di software di intelligenza artificiale e l’acquisto di due nuovi ecografi per la cardiologia; di bandire un concorso per la sostituzione dei medici in pediatria, prevedendo un piano di assunzioni tempestive; di mettere in atto un intervento risolutivo immediato per ridurre i tempi di attesa per l’accesso ai servizi sanitari. "Chiediamo poi di affrontare la mancanza cronica di personale al pronto soccorso, attualmente stimata in almeno 10 medici, considerando che solo 11 di loro, inclusi il primario, rimangono in servizio – hanno aggiunto i rappresentanti di maggioranza e minoranza - Questo intervento permetterebbe di mantenere una presenza consistente sul territorio di ambulanze con infermieri a bordo.

E’ poi necessario – hanno concluso - intervenire urgentemente nella medicina d’urgenza, attualmente a rischio chiusura a causa del forte ridimensionamento, e sulla criticità della medicina interna, che conta attualmente solo 9 medici in servizio".