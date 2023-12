Osho & Telese. Un anno di libri con gli autori

Dopo il generale Roberto Vannacci e il suo discusso Mondo al contrario, e dopo aver portato ad Arezzo nomi illustri come Pietrangelo Buttafuoco e il suo libro Beato Lui sulla incredibile vita di Silvio Berlusconi, proseguono gli incontri letterari con gli autori e i loro libri organizzati dall’Associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. Anche per il 2024 tanti sono gli appuntamenti in programma che prevedono la presenza di autori pronti a raccontare i propri libri al pubblico.

"La nuova stagione culturale 2024 di Associazione Cultura Nazionale propone tante nuove e imperdibili date" spiega Cristiano Romani. Ecco quelle da segnare in calendario per l’anno nuovo.

Si parte venerdì 12 gennaio alle ore 20, con Luca Telese e il suo libro "La Marchesa, la villa e il cavaliere", l’autore sarà ospite dello Sporting Club di Arezzo. Seguirà un cena facoltativa con la presenza dello stesso autore. Il 2024 prosegue mercoledì 24 gennaio alle ore 21, ospite di Cultura Nazionale darà Federico Palmaroli in arte #lepiubellefrasidiosho con il suo divertentissimo "Er pugno se co la destra o co la sinistra", l’autore sarà ospite del teatro Comunale Giuseppe Verdi di Monte San Savino.

Venerdì 1° marzo alle ore 20, gli incontri proseguono con Mario Mori e Fabio Ghiberti in M. M. Nome in codice Unico, l’appuntamento con gli autori sarà ospitato allo Sporting Club di Arezzo. Seguirà una cena facoltativa con gli autori. E ancora, lunedì 20 maggio alle ore 21, si torna al teatro Verdi di Monte San Savino e torna in città Luca Trapanese per la presentazione del libro Non chiedermi chi sono.

Tutti gli eventi di Cultura Nazionale sono ad ingresso libero e gratuito per il pubblico ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni: 345 3313044. "E dopo questo ciclo di incontri non è finita qui – dice Cristiano Romani - nelle prossime settimane, si aggiungeranno altri grandi eventi a quelli già in calendario".

