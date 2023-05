"Orto e giardino Belvedere" Coinvolti 350 bimbi delle scuole

CASTIGLION FIORENTINO

Sono ben 350 i bambini delle scuole medie ed elementari di Castiglion Fiorentino che hanno partecipato al progetto "Orto e giardino Belvedere". Grazie ai fondi dell’amministrazione comunale, adesso lo spazio green nei pressi della scuola potrà contare su nuove piante da orto e da frutto a disposizione dei ragazzi, che potranno così portare avanti in 5 laboratori una duplice esperienza. Ecco che nell’Orto troviamo una compostiera dove vanno a finire tutti gli scarti della frutta consumata dai bambini durante la colazione, così come una postazione dove viene macerata l’ortica utilizzata, poi, per allontanare i parassiti dalle piante da frutto, come dal ciliegio. Come spiega la dirigente scolastica, Maria Silvia Corbelli "questo spazio ha una doppia valenza: quella didattica, visto che è un’aula di scienze a cielo aperto; e quella educativa perché permette ai ragazzi di responsabilizzarsi prendendosi cura dell’ambiente. Tematiche, queste, fatte proprie dal nostro istituto come il riciclo e il compostaggio".

Soddisfatta anche l’assessore all’ambiente Francesca Sebastiani: "Dopo il progetto ‘Che faccio lo butto’ che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei rioni, dopo le varie ‘campagne’ per la consegna delle compostiere, oggi divulghiamo e promuoviamo questo progetto tra i più piccoli affinché le buone pratiche vengano trasmesse sia ai loro coetanei che alle famiglie".

E poi un simpatico fuori programma a fine mattina. Due bambini hanno indossato la maschera dei reali inglesi, il Re Carlo e la Regina Camilla, che, sottolineando lo spirito green che li contraddistingue, si sono presentanti all’aula verde muniti di guanti e cappello.