OroArezzo & ViviOro È la primavera del gioiello

La grande mostra di primavera e il brand aretino presentato a Roma. Il settore dell’oro sembra risvegliarsi in un solo giorno con una sovrapposizione di numeri e prospettive tra fiera e promozione. Da una parte c’è Ieg che rivela alcuni numeri di OroArezzo 2023 dal 13 al 16 maggio. Saranno oltre 350 i buyer in arrivo ad Arezzo da 45 Paesi esteri, con una forte presenza anche di retailer italiani. Oltre ai numeri si rinnova anche il layout espositivo: gli espositori, in crescita del 15% rispetto all’edizione 2022, si distribuiscono all’interno del quartiere fieristico aretino secondo un nuovo percorso di visita incentrato su boulevard per una più efficiente organizzazione. La manifattura orafa, argentiera e gioielliera, insieme ai semilavorati e ai componenti, rappresenta il 65% dell’offerta, composta per il 90% da espositori Made in Italy e da una selezione rappresentativa del meglio dei distretti produttivi esteri. A completare l’offerta espositiva, macchinari e tecnologia per il settore orafo, pietre preziose e semipreziose, servizi di packaging e visual merchandising e un’area dedicata al cash&carry per i retailer interessati agli acquisti sul pronto.

Sempre ieri è stato presentato a Roma il brand collettivo ViviOro che si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’oreficeria Made in Italy. A partire dai più giovani, che come mostra una ricerca realizzata da Format Research sulle gioiellerie e sui consumatori italiani, sono abbastanza attratti dall’acquisto di gioiello, tanto da prenderlo in considerazione come possibile regalo nel 25% dei casi. Nel corso della conferenza stampa di ViviOro alla quale hanno partecipato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, i componenti della Consulta orafa, presieduta da Giordana Giordini, , il presidente della Camera di commercio Massimo Guasconi, il segretario Marco Randellini e il direttore di Promosienarezzo Lorenzo Millo è stata presentata la ricerca di Format Research sulle gioiellerie e sui consumatori italiani. Regalare un gioiello Secondo le gioiellerie il 25% dei giovani prendono in considerazione l’acquisto di un gioiello quando devono fare un regalo. Il 37,1% delle gioiellerie vende i suoi prodotti online oltre che nel negozio fisico. In particolare, le gioiellerie vendono sul proprio sito (55,9%) e sui social network (29,4%). L’89% dei gioielli venduti dalle gioiellerie nell’ultimo anno sono stati venduti nel negozio fisico e l’’80,6% delle gioiellerie ha almeno un profilo sui social network.