OroArezzo, una raffica di novità in vista Torna anche lo storico concorso Première

AREZZO

Oroarezzo scalda i motori e e si prepara ad un appuntamento ricco di novità. Dal 13 al 16 maggio nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi, la manifestazione targata IEG, potenzia la sua offerta e si presenta con un focus ancora maggiore sulla manifattura gioielliera. Una formula rafforzata. "Shaping jewellery ideas" il nuovo claim che posiziona Oroarezzo come l’evento dove le idee si traducono in creazioni preziose. Con un mix espositivo incentrato sulle eccellenze manifatturiere orafo-gioielliere, assieme a semi-lavorati, componenti e tech, la manifestazione risponde al meglio alle esigenze del mercato offrendo l’opportunità di definire la propria fornitura di qualità per lo sviluppo di creazioni uniche e private label. Si rivolge invece ai retailer l’area cash & carry per gli acquisti sul pronto in vista del riassortimento stagionale delle vetrine.

Potenziato anche il programma di incoming per i buyer che punta al business matching guardando ai mercati consolidati dell’export – Est europeo, Usa e Middle East – e spingendosi fino a Sud Est Asiatico e Sud America.

L’appuntamento si arricchisce poi di nuovi contenuti. Oroarezzo, infatti, si propone come piattaforma del mondo produttivo, della creatività e dell’innovazione in oreficeria, grazie a un programma di convegni tecnico-scientifici con associazioni di settore, aziende leader, enti di certificazione e istituzioni.

Torna infine Première, lo storico concorso che premia le migliori creazioni orafe ideate e realizzate dalle aziende espositrici su un tema prescelto. Si arricchisce infatti di una nuova categoria: talents, riservata a studenti e giovani designer under 30.