OroArezzo: tutti pronti per il decollo Buyer in arrivo, focus sull’innovazione

È la vetrina della migliore manifattura made in Italy e delle più aggiornate innovazioni tecnologiche, business ma anche occasione di formazione e approfondimento per l’industry dell’oro e del gioiello. Oroarezzo è ormai ai nastri di partenza e l’evento di maggio (dal 13 al 16) al Palaffarisegnerà uno snodo per capire l’andamento del settore da qui alla fine dell’anno. Un settore che continua a volare nell’export come tutti gli indicatori rilevano da mesi. Sono oltre 350 i buyer attesi in città.

Quest’anno il format di Italian Exhibition Group dedicato alle eccellenze produttive dei distretti orafi italiani e internazionali, si arricchisce di un programma di convegni tecnico-scientifici per fare il punto sui temi più attuali per il settore. Dalle opportunità collegate all’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna sui metalli preziosi, alla sostenibilità e all’etica di filiera; dall’innovazione nei processi di produzione al ruolo delle donne nella industry, fino alla digitalizzazione. Sono diversi i focus proposti durante l’evento che coinvolge protagonisti autorevoli del mondo orafo e gioielliero, in collaborazione con associazioni, aziende e istituzioni. Gli eventi di Oroarezzo si svilupperanno nell’auditorium del quartier generale fieristico e per la prima volta in un’area dedicata della buyers lounge. L’adesione dell’Italia alla Convenzione di Vienna per i metalli preziosi sarà al centro del confronto tra esperti ma molto spazio sarà riservato all’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale in oreficeria, a partire dalla materia prima.

Se ne parlerà nel convegno "Oro etico certificato: soluzioni per l’acquisto di materia prima sostenibile". Sostenibilità è anche innovazione di processo, tema al centro dell’incontro su "Ecosostenibilità e qualità dei trattamenti e rivestimenti delle superfici per oreficeria e gioielleria" in collaborazione con l’associazione italiana finiture metalliche. Saranno oltre 50 le creazioni orafe in gara per la 32esima edizione del concorso Première. Domenica 13 maggio la premiazione della migliore interpretazione, in termini di manifattura orafa italiana e design, del tema della luce, che per la prima volta è aperta anche ai progetti dei giovani studenti delle scuole orafe con la nuova categoria dei Talents.