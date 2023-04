Oroarezzo, ecco gli squilli della grande mostra

Oroarezzo, la manifestazione dedicata alla migliore manifattura orafa, argentiera e gioielliera italiana, torna in ad Arezzo Fiere e Congressi. Dal 13 al 16 maggio i grandi brand, i grossisti e i retailer internazionali incontrano design e innovazione, attenzione alla sostenibilità, artigianalità della produzione Made in Italy. Un’offerta rinnovata, grazie all’evoluzione impressa alla 42° edizione del format aretino da Ieg che, assieme ad Arezzo Fiere e Congressi, Camera di Commercio, Comune, Provincia e Regione sottolinea e rilancia la centralità della manifattura italiana. Il progetto ha convinto nuove aziende a partecipare ed è apprezzato anche dai buyer internazionali che stanno confermando la propria partecipazione e si stanno iscrivendo alla piattaforma digitale The Jewellery Golden Cloud: consentirà di prendere contatto con gli espositori e organizzare l’agenda delle giornate in fiera.

Tra le eccellenze manifatturiere presenti, player aretini del calibro di Unoaerre, Graziella & Braccialini, Gold Art, Giordini, Quadrifoglio, Omega Art, A.M.P., Croma Catene, aziende del distretto di Vicenza ma anche Four Line Group, con il tocco artigiano che è cifra distintiva e irrinunciabile del Made in Italy e caratterizza le produzioni con diamanti e pietre semi preziose. Tra le new entries confermate ad oggi, a rappresentare l’abilità manifatturiera del distretto orafo di Valenza un player storico come Moraglione, F.A. Gioielli, azienda fornitrice di grandi marchi esteri, Giloro, che crea collezioni dal design moderno e sofisticato per altri brand e catene di negozi, e Stefano&C., con disegno e prototipazione del gioiello.

La piattaforma aretina per la manifattura di qualità si concentra anche su soluzioni capaci di abilitare l’impegno per una produzione attenta alla certificazione etica della catena di fornitura. Nella tre giorni i distretti aretino, vicentino e valenzano saranno i protagonisti di un segmento che cresce nel mondo del lusso. La manifattura rappresenta infatti circa l’80 per cento della produzione mondiale orafo-gioielliera.