OroArezzo al raddoppio. Un progetto di rilancio. Ora lo sbarco a Vicenza per oltre 200 aziende

La fiera più attesa, quando gennaio arriva e gli imprenditori orafi preparano il trolley per Vicenza. Fiera internazionale con centinaia di buyers dal mondo che serve a mettere in cassaforte gli ordini per tutto l’anno. Ma le aziende, circa duecento, che presenteranno le nuove collezioni, guardano all’evento organizzato da Ieg (19-22 gennaio) con un timore che un anno fa non c’era. Anzi, dodici mesi fa a Vicenza c’erano euforia e ordini che hanno incorniciato un 2023 col segno più. Ora il mercato globale impone un rallentamento dovuto, in gran parte, all’instabilità del Medio Oriente con il conflitto israelo-palestinese e i teatri di guerra in Ucraina, Yemen e Sud Africa.

Mauro Benvenuto guida la Consulta orafa e analizza lo scenario internazionale con gli effetti sul distretto aretino, motore dell’economia.

Benvenuto con quale spirito vi preparate a Vicenza?

"Siamo imprenditori, il nostro dna è improntato alla fiducia nel futuro. Andiamo a Vicenza determinati a presentare le nuove collezioni e avere ottime risposte dal mercato. Al tempo stesso, dobbiamo confrontarci con il mercato che a livello globale in questa fase apparte incerto".

L’impatto sul distretto aretino?

"Attraversiamo un periodo di instabilità: le guerre nel mondo producono timore e i mercati, a livello globale, rallentano il passo. E se i mercati rallentano, si crea lo stesso effetto a catena sugli acquisti e sulle vendite. Tutti i mercati, compreso quello orafo, hanno bisogno di linearità e tranquillità per poter esprimere al massimo le potenzialità. In questo momento, tuttavia, la macchina mondiale non sta andando a mille".

La fase di rallentamento potrebbe avere ricadute anche sull’andamento di Vincenzaoro?

"Speriamo di no ma il timore che avvertiamo è quello di acquisire meno ordini rispetto all’anno precedente".

Il 2023 è andato col vento in poppa per l’export aretino. Nel 2024 c’è da aspettarsi una controtendenza?

"Stiamo ancora con il segno positivo e portiamo avanti il business in modo ottimale; del resto il 2023 è andato bene e l’export ha trainato tantissimo le vendite. Tuttavia i dubbi sull’anno che per il settore orafo si apre proprio con Vicenzaoro, ci sono. Verificheremo sul campo e tra pochi giorni, se sono infondati o se si tradurranno nella tendenza dei prossimi mesi".

Ma Vicenza è la fiera più importante. Temete una partenza lenta?

"È la fiera in cui si ricevono ordini per i mesi a venire. Devo dire che Ieg opera con grande professionalità perchè riesce a rendere l’appuntamento di gennaio sempre più attrattivo per i buyers internazionali. E questo per le nostre aziende è un toccasana".

E su Oroarezzo quali sono le novità?

"Sarà a maggio secondo il calendario già stabilito. Anche in questo caso, Ieg ha confermato nelle riunioni preparatorie il massimo impegno per far crescere la fiera. E stanno lavorando a un progetto importante".

Quale?

"Entro i prossimi tre-quattro anni dovrebbero raddoppiare il nuimero degli espositori rendendo così ancora più attrattivo l’evento per i buyers internazionali".