Oroarezzo a caccia di giovani talenti Sfida tra scuole per il gioiello al top

Non solo aziende orafe e buyers da tutto il mondo, protagonisti del Salone di Italian Exhibition Group, dal 13 al 16 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, ci sono anche le nuove generazioni di orafi. Martedì sarà infatti una giornata dedicata alle scuole, che avranno l’opportunità di visitare la fiera e partecipare (a partire dalle 9.45), all’incontro sul tema "La formazione dei giovani nel distretto orafo di Arezzo".

Dopo i saluti di Giordana Giordini, presidente della Consulta orafa aretina, Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio e Roberto Curtolo, dirigente Miur presso l’Ufficio Scolastico della Regione Toscana, inrerverranno Aldo Frigeri, direttore Fondazione Its Tab, Paolo Torriti, direttore Master in Storia, design e marketing del gioiello, Università di Siena, e Sergio Petronilli, di Logis 3D, esperto e formatore nella modellazione 3D per il settore orafo. L’obiettivo è presentare le opportunità di formazione specialistica post diploma del distretto aretino. Un’opportunità per i giovani di confrontarsi in maniera diretta con il mondo del lavoro. A seguire, le testimonianze di Beppe Angiolini, presidente onorario della Camera nazionale Buyer della Moda e ambassador di Oroarezzo, Giovanni Raspini, presidente Argenterie Giovanni Raspini, e Laura Inghirami, founder Donna Jewel. A moderare l’incontro sarà moderato da Marco Randellini, segretario generale Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Seguirà la premiazione dei vincitori delle borse di studio per la partecipazione al "Master in Storia, Design e Marketing del gioiello". Anche il concorso Première per la creatività e il design del gioiello, quest’anno punta sui giovani talenti. Nella nuova categoria Talents, si mettono alla prova gli studenti di tre percorsi formativi di scuole orafe del territorio: il master in storia, design e marketing del gioiello dell’Università di Siena-Campus di Arezzo, l’Istituto tecnico professionale Margaritone e il liceo Piero della Francesca. Ogni scuola si presenta con un massimo di 5 disegni su preziosi. Al migliore tra i progetti sarà offerta la possibilità di realizzare il suo gioiello, a titolo gratuito, grazie alla collaborazione di aziende partner del territorio.

Gaia Papi