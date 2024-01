Oro, parte la corsa al Palaffari. Da oggi in 200 via da Vicenza. I progetti per l’expo di maggio

Cala il sipario sull’oro, si apre l’attesa di Oro Arezzo. Oltre duecento operatori rifanno le valigie e da oggi lasciano Vicenza. L’evento di apertura dell’anno ha confermato il tradizionale trend favorevole. Guadagnato tra le flessioni del terzo trimestre del 2023, pur insufficienti a frenare la crescita dei primi sei mesi e i venti di guerra. Un assaggio c’è stato perfino sulle strade di Vicenza, perchè la guerriglia contro gli operatori israeliani ha portato paura e feriti in centro, pur scalfendo appena il volume di affari in corso nel centro espositivo. Vicenzaoro si chiude oggi, inizia il conto alla rovescia per la festa a 18 carati nella nostra città. L’appuntamento stavolta è dall’11 al 14 maggio. OroArezzo ormai da qualche anno è alle prese con i problemi sulla data. Stavolta corrono quasi quattro mesi tra la chiusura degli stand vicentini e l’apertura del sipario al Centro Affari. Una distanza quasi perfetta, se non fosse per un calendario che in realtà è sempre più intasato. E il proliferare degli appuntamenti finisce per far pagare dazio all’appuntamento aretino. Ma Ieg, che ne guida le sorti proprio come a Vicenza, ha deciso di rilanciare.

Il piano è quello di arrivare a un raddoppio degli operatori nell’arco di due o tre anni al massimo. Un appuntamento che dovrebbe coincidere con la trasformazione del polo espositivo, confermata nei mesi scorsi dal presidente di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti. Si parla di un ampliamento degli spazi espositivi ma anche di un potenziamento dei servizi. In testa il parcheggio, il vero nodo critico della struttura. Non solo con l’ampliamento in prospettiva sull’ex campo scuola, ritardato dai tempi lunghi dell’incrocio di via Fiorentina, ma anche di un parcheggio sotterraneo negli spazi già proprietà di Arezzo Fiere. Sviluppo su tempi medi, intanto l’edizione del 2024 dovrà correre sui binari tradizionali, sperando in un rafforzamento dopo alcune difficoltà sollevate dagli espositori nell’expo di un anno fa. Intanto ieri è stata diffusa l’indagine congiunturale tra le aziende associate effettuata per Confindustria Federorafi dal centro studi di Confindustria Moda. Nel terzo trimestre è proseguito il rallentamento dei ritmi di crescita, ampiamente previsto, innescatosi già a partire da aprile. Dopo l’aumento a due cifre che aveva caratterizzato la prima frazione (+11,3% tendenziale) e il +7,2% rilevato nella seconda, nel trimestre luglio-settembre le aziende del campione hanno sperimentato una importante frenata sebbene con fatturato ancora in positivo (+5,9%). Alla luce di questi risultati, considerando il cumulato dei primi 9 mesi dell’anno il fatturato tra le imprese è stimato in una crescita del +8,1%.

E soprattutto resta con il vento in poppa la variabile delle esportazioni, quella che vede Arezzo saldamente al comando: sul fronte dell’export, le elaborazioni sui dati Istat relativi ai primi 9 mesi del 2023 segnano un +11,3% oltrepassando la soglia degli 8 miliardi di euro, in calo rispetto al dato semestrale ma pur sempre in doppia cifra.

Lucia Bigozzi