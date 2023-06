Oro, colpo grosso per strada Scarica le valigette dall’auto: rapinato di quasi 200mila euro Caccia a tre banditi in fuga

di Alberto Pierini

Ha fatto solo in tempo ad aprire il portabagagli: lo hanno circondato in tre. Tre banditi mattinieri, tra via Nardi e via della Chimera. Che hanno agito a colpo sicuro. Perché quel portabagagli era pieno d’oro: e le valigette hanno preso il volo.

E’ quanto ha raccontato un orafo alla polizia. Un orafo che stava trasferendo il materiale prezioso dalla sua macchina fino alla ditta, in via della Chimera. un gesto ripetuto chissà quante volte. E probabilmente negli ultimi tempi davanti ad alcuni spettatori molto interessati. Che hanno segnato l’ora, le modalità finché hanno colpito.

Ed è un colpo grosso. Lo stesso imprenditore ha parlato di cinque chili di oro: gioielli, semilavorati e simili. Per un valore di sicuro superiore ai 150 mila euro ma l’impressione è che possa sfiorare i duecentomila, alla luce dell’attuale prezzo dell’oro. Anche se in questo caso non si tratta di materiale puro ma lavorato.

E’ successo tutto in pochi secondi. Il malcapitato è stato prima circondato, poi minacciato pesantemente e strattonato, e dovrebbe essere volato anche qualche spintone. Tutto per bloccarne la resistenza. Due dei banditi hanno afferrato le borse gonfie di carati e le hanno portate via, subito seguiti dal terzo.

Una fuga prima a piedi e poi in macchina, lasciata proprio lungo via della Chimera. Da cui a quel punto non è difficile dileguarsi: dopo poche centinaia di metri siamo sulla tangenziale, quindi sulla via giusta per infilare l’autostrada o anche altre grandi direttrici di uscita dalla città.

A dare l’allarme è stato lo stesso orafo: una telefonata al 112, numero magico che ormai richiama sia l’emergenza sanitaria che quella di sicurezza. E sul posto è arrivata rapidamente la questura con le sue volanti. Hanno trovato l’uomo seduto sul marciapiede, scosso. Ed è partita l’indagine, guidata dalla squadra mobile diretta da Sergio Leo.

Il racconto dell’orafo per ora è l’unica base di partenza: dettagliata, perché è stato accompagnato in Questura e sentito a lungo su cosa era successo. I banditi hanno aspettato che parcheggiasse, per poi prenderlo alle spalle. Non risulta che fossero mascherati o almeno con il viso coperto: da qui il tentativo di ricostruirne un identikit sulla base della descrizione.

Anche se è stato aggredito da dietro e quindi non certo nella migliore condizione per definirne la fisionomia. In sè è uno di quei colpi che nella tradizione aretina richiamano quelli ai portavalori, in città ma anche in mezza Italia, e che invece stavolta hanno avuto come vittima il titolare di un’azienda. Preso di sorpresa all’inizio della giornata: di sicuro la più cara della sua vita.