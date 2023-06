Orientoccidente Il festival vola oltre Vecchioni

di Angela Baldi

Non solo Vecchioni, anche Antonella Ruggiero, Modena City Ramblers, l’Oma, Bigazzi e tantissimi altri. Inizia a svelare le carte Orientoccidente che propone musica come cultura, proposte di qualità e coinvolgimento di un vasto pubblico, eventi popolari e allo stesso tempo innovativi, spazio per la creatività giovanile ed emergente.

È la classica impostazione proposta dal festival Orientoccidente che si presenta come sempre con un ricco programma che coinvolge i Comuni del Valdarno Superiore, aretino e fiorentino: San Giovanni, Cavriglia, Figline e Incisa, Loro Ciuffenna, Bucine, Terranuova e Castelfranco. Oltre 30 eventi dalla seconda metà di giugno a inizio settembre: concerti, teatro, cinema, letteratura.

I primi nomi che stanno emergendo sono di grande profilo: Ginevra Di Marco e le sue affascinanti canzoni a Figline martedì 11 luglio; Arlo Bigazzi bassista, compositore e fra i fondatori della Materiali Sonori con vari progetti originali fra cui uno dedicato a Jack London a Modine, sulla montagna del Pratomagno nel comune di Loro Ciuffenna domenica 9 luglio; Modena City Ramblers ospiti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink a San Giovanni il 24 luglio per l’Anniversario della Liberazione; la storia della canzone d’autore italiana con la magnifica voce di Antonella Ruggiero sempre a San Giovanni lunedì 21 agosto; la poesia in forma di canzone del grande cantautore Roberto Vecchioni a Cavriglia giovedì 3 agosto. Molti altri artisti in cartellone come la straordinaria folksinger americana Sarah Lee Guthrie nipote del grande Woody e figlia di Arlo Guthrie, con la leggendaria violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera a Terranuova Bracciolini in una serata con Libera il 13 luglio, Don Antonio, Giacomo Rossetti, Stefano Donato, Punkcake, Diego Coscia, The Sleeping Tree, Yorka Rios & Cubania Y Tradition, Marco Noferi, Peppe Voltarelli e poi Paffest una giornata con le migliori band del territorio e Vita da Vicolo Vol. 4 il punto sul hip-hop valdarnese.

Si svolgerà inoltre la nona edizione della rassegna "La nostra memoria inquieta", film in pellicola dedicati a Martin Scorsese.