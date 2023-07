"Organizzare gli archivi a Sansepolcro: siamo pronti"

SANSEPOLCRO

La strada della risistemazione degli archivi è ancora lunga, ma è quella buona. Molto concreta nel modo di operare, Roberta Gavelli (nella foto) si sta rivelando una fra le migliori pedine all’interno della maggioranza consiliare sulla quale a Sansepolcro può contare il sindaco Fabrizio Innocenti. Alla sua prima esperienza politico-amministrativa, dopo essere stata il candidato di lista può votato alle elezioni comunali del 2021 (appartiene al gruppo Lega-Forza Italia), si sta impegnando in maniera certosina in quella che è la delega a lei assegnata. Come procede il lavoro di riorganizzazione degli archivi? "E’ un compito molto complesso – afferma la Gavelli – che sto facendo assieme ai dipendenti dell’ufficio urbanistica. Abbiamo scansionato tutte le schede del vecchio archivio, tutte le agibilità e messo online anche tutti gli articoli 26 che qualcuno nemmeno sa cosa siano. Pratiche che erano state sistemate, ma che risultavano inesistenti. C’era quindi da fare moltissimo ordine. Il mio obiettivo era quello di trovare un locale nel quale mettere tutto l’archivio dell’urbanistica; certo, non è semplice: dobbiamo intanto reperire questo locale, i costi di adeguamento sono elevati e quindi prenderemo volta per volta tutte le cartelle e le riorganizzeremo, perché dalla numero 1 (siamo negli anni ’50) le scansioniamo tutte, partendo dalla base; adesso c’è un problema di accesso agli atti perché manca uno storico e quindi bisogna tornare all’origine, così i tecnici riusciranno a individuarli. Un lavoro che richiede tempo: io ne farò una parte e spero che, chi mi seguirà, vada poi avanti. Sono 50 anni e più che la situazione è questa, quindi si tratta di un’operazione complessa, ma mi sento già abbastanza soddisfatta".