organ fest

Spazio all’evento principale di questa edizione di Terre d’Arezzo Music Fest: il concerto "In tempore passionis", in programma stasera alle 21.15, nella straordinaria cornice della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Protagonista la Cappella Musicale della Patriarcale Basilica di San Marco a Venezia la Cappella Marciana, insieme vocale fra i più antichi e prestigiosi al mondo sotto la guida del M° Marco Gemmani, con l’accompagnamento all’organo di Andrea Trovato. L’intero programma è dedicato a Claudio Monteverdi con la "Missa in illo tempore" ed altre composizioni sacre dedicate alla Passione di Cristo, intonate con gli affreschi di Piero.