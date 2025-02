Orciolaia, c’è il Carnevale. Il ritorno in via Fiorentina

Domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo torna lo storico Carnevale dell’Orciolaia che quest’anno si sposta dal parco Ducci location delle ultime edizioni, e torna su strada. L’appuntamento sarà in via Fiorentina a partire dalle 15, per l’evento organizzato appunto dal carnevale aretino dell’Orciolaia con il patrocinio del Comune. Carri, trenini, musica, maschere e animazione torneranno per due domeniche. L’edizione 2025 del Carnevale dell’Orciolaia è stata presentata ieri alla presenza dell’assessore Federico Scapecchi e degli organizzatori. Tutte le uscite saranno accompagnate dalla musica live del trio Beppe, Marco, Roby. Questa domenica spazio alla Chocoparade con la Compagnia teatrale Accademia Creativa che porterà in scena Willy Wonka e il regno della cioccolata. Uno spettacolo itinerante in cui sarà possibile seguire la Choco Car, una macchina scenica che diffonde musiche jazz sulla quale danza una ballerina di danza aerea. Lo spettacolo prodotto in collaborazione con Eurochocolate promette di stupire grandi e piccini. Ai presenti verrà regalata cioccolata prodotta direttamente nei laboratori di Eurochocolate. In entrambe le date inoltre spazio al Baby Circus con Manuel Events e l’animazione per bambini.

Ci saranno street party, gazebo per il tiro al barattolo, freccette, tiro al bersaglio, il gioco dell’oca gigante, trucca bimbi, palloncini modellabili, baby dance e bolle di sapone giganti. Domenica 23 musica e risate con Bimbobell, il 2 marzo spazio al laboratorio misterioso di Wondy e la pozione magica. In entrambe le domeniche dalle 15, la festa sarà nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana. "Da oltre 50 anni il comitato organizzatore anima la città – dice l’assessore Scapecchi - molto soddisfatti delle due sfilate in successione e convinti che il ritorno nella storica location risolva anche alcune criticità legate alla pulizia del parco Ducci. La collaborazione dei residenti è stata un bel segnale e una manifestazione di senso di appartenenza". "Lasciamo il parco ma non rinunciamo alle nostre attrattive con un programma che ricalca quello degli scorsi anni – dice Rovena Marconi - trenini, cartoni animati, giochi itineranti, lo spettacolo del fuoco, illusionisti, musica e due nuovi carri. Grazie alle famiglie di via Fiorentina per la disponibilità".

Angela Baldi