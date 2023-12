Oppurtunità per il lavoro giovanile. Confronto diretto con le imprese

LUCIGNANO

Il mondo delle imprese incontra quello della scuola. Martedì alle 17, nella sala don Enrico Marini, ex oratorio Corpus Domini in piazza San Francesco a Lucignano, si parlerà dei fabbisogni di professionalità delle imprese, di disoccupazione giovanile e delle opportunità per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. "Come rendere la nostra vita e la nostra carriera a prova di futuro? Con conoscenza e curiosità – dice Giovanni Tiezzi, presidente del Gruppo imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud – E’ purtroppo frequente che i giovani non sviluppino competenze corrispondenti alle reali richieste del mercato del lavoro; le imprese, dal canto loro, non riescono a trovare giovani con capacità allineate alle loro esigenze. Al fine di agevolare il dialogo fra scuola ed impresa, e per fornire ai giovani utili informazioni sugli effettivi fabbisogni lavorativi del territorio, la nostra associazione organizza frequenti momenti di orientamento".

Nell’incontro voce ai giovani entrati da poco nel mondo del lavoro, ad imprenditori del territorio ed ai rappresentanti del mondo della formazione, illustrando dati per capire quali siano le novità sul fronte dell’offerta formativa e del mercato del lavoro. "Non è facile per una ragazzo di 13 anni scegliere la scuola superiore che determinerà, in un certo modo, il proprio progetto di vita – dichiara Cristiano Rossi, preside istituto comprensivo Lucignano Rita Levi-Montalcini – conoscere il proprio territorio e la sua realtà economica e culturale può essere di aiuto per poter scegliere con maggiore consapevolezza la scuola superiore in cui iscriversi: le aziende produttive, commerciali, o che erogano servizi, particolarmente attive in Valdichiana, richiedono, infatti, competenze di tipo tecnico, scientifico, professionale, di marketing, che le nostre scuole concorrono a formare". "Ringrazio Confindustria che ha promosso la giornata di orientamento scolastico per l’economia della Valdichiana ha detto Roberta Casini, sindaco di Lucignano. L’obiettivo di questo incontro è quello di mettere a confronto le aziende, con la presenza di Confindustria, i ragazzi, le famiglie e le istituzioni per capire ed orientare gli studenti nella scelta in modo consapevole".