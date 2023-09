Opificio, stipendi ancora in ritardo. Sciopero di un’ora dei dipendenti

Gli stipendi sono ancora una volta in ritardo e scatta di nuovo lo sciopero all’Opificio Tecnologico di Terranuova Bracciolini. Questa mattina dalle 11 a mezzogiorno i lavoratori torneranno a incrociare le braccia riunendosi in assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento specializzato in produzione di elettronica di potenza, digitalizzazione per l’industria, stampanti 3D e già attivo nel settore inverter per il fotovoltaico. A proclamare l’astensione dal lavoro le organizzazioni sindacali di categoria Fim Cisl e Fiom Cgil che, con le Rsu e le istituzioni, ormai da mesi chiedono ai vertici aziendali la presentazione di un piano industriale di rilancio per la fabbrica di via Prima Strada Lungarno.

La protesta era deflagrata a fine agosto quando i 35 dipendenti avevano scioperato prima due ore e poi due giorni per portare all’attenzione dell’opinione pubblica le preoccupazioni per il mancato pagamento della mensilità di luglio. Emolumenti saldati in seguito solo per il 60 per cento dalla proprietà che ha promesso di versare "forse", sottolineano Fim e Fiom, il resto a ottobre insieme ad un altro acconto relativo al mese di agosto pure questo non avvistato dai radar dei conti correnti. A far suonare l’ennesimo campanello d’allarme, ribadiscono dunque i rappresentanti delle maestranze, è proprio la mancanza di certezze sui tempi di riscossione degli stipendi: "Il comunicato dell’azienda del 15 settembre scorso – affermano - non dà garanzie né tempistiche certe sulla corresponsione del totale delle spettanze ancora da percepire dai lavoratori".

Insomma, non certo un buon viatico per il futuro e i sindacalisti amplificano i timori degli addetti e delle loro famiglie "in quanto non vorremo che diventasse la prassi – proseguono - causando così forti disagi alle maestranze". Peraltro finora i titolari dell’Opificio non hanno risposto neppure alla richiesta inoltrata una decina di giorni fa dagli esponenti delle sigle sindacali per un incontro in tempi rapidi per chiarire la vicenda e dare rassicurazioni sul ritorno alla normalità. "Siamo fortemente preoccupati dall’attuale situazione e, al tempo stesso, come più volte ribadito, rimaniamo a disposizione per affrontare le varie criticità del caso – concludono Fim e Fiom - e per individuare possibili soluzioni con l’obiettivo di tutelare e mantenere la piena occupazione e la necessaria produzione".