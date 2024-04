Opificio delle Pietre Dure, orientamento al museo Archeologico

Il Museo archeologico nazionale di Arezzo il prossimo lunedì 15 aprile alle ore 15 ospiterà un incontro di orientamento per il concorso di ammissione ai corsi della Safs – Scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure per l’Anno accademico 2024-25. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi voglia conoscere la Scuola e la sua offerta formativa incontrando direttamente chi opera nella Scuola come direttore o docente. Il Percorso Formativo Professionalizzante messo a bando per l’anno accademico 2024-25 sarà il Pfp 2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti, per n. 5 studenti. Il Pfp 2 comprende più categorie di manufatti, eterogenei per caratteristiche materiche e per tipologie tecniche le cui problematiche conservative vengono affrontate dall’Opificio delle Pietre Dure nell’ambito dei settori: Dipinti su tela e tavola e Sculture lignee policrome e del Servizio trasversale per la conservazione dell’arte contemporanea. Durante gli incontri saranno illustrati dettagliatamente i contenuti dei corsi e spiegate sia le prove teoriche che pratiche. All’Open Day saranno presenti: Maria Gatto, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate", per saluti e introduzione, Anna Patera, Direttrice della scuola di Alta Formazione e di Studio dell’Opificio delle Pietre Dure, per la presentazione delle attività didattiche. Isabella Sicoli, Docente Safs, Introduzione all’attività del Pfp2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti. La prenotazione è obbligatoria, inviando un’email all’indirizzo [email protected], specificando nome e cognome delle persone ed eventuali recapiti telefonici. Il termine per l’iscrizione all’evento del 15 aprile ad Arezzo è giovedì 11 aprile alle 12.