Opere salvate dalla guerra La maschera di Fauno protagonista al Castello

di Fiamma Domestici

Si inaugura domani al Castello di Poppi alle ore 18 Michelangelo rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino, una mostra quanto mai originale ed intrigante (anche immersiva) che riporta il Casentino alla ribalta delle cronache del secolo scorso in Toscana per l’incredibile storia di salvataggio di centinaia di opere d’arte dalla distruzione della Seconda guerra mondiale, messe al sicuro nella vallata aretina, assunta a roccaforte di capolavori di fama mondiale, scrigno delle ‘meraviglie’ del patrimonio artistico universale. Si potranno ammirare alcuni capolavori in prestito dal museo fiorentino insieme ad immagini originali di quelle opere del Rinascimento fiorentino che durante l’occupazione tedesca, fra il 1940 e il 1944, per sfuggire ai bombardamenti, vennero portate via da Firenze e messe al riparo nelle ex Scuderie del Castello di Poppi, al Monastero di Camaldoli e nelle stanze della Villa Bocci a Soci. Fra le centinaia di dipinti e sculture ‘ricoverati’ in Casentino, anche la “Nascita di Venere” di Botticelli, il “Tondo Doni” di Michelangelo, la “Madonna del Cardellino” di Raffaello insieme all’”Annunciazione”, l’”Adorazione dei Magi” di Leonardo e tavole dipinte per mano del Beato Angelico, Piero della Francesca, Tiziano e di altri protagonisti dell’arte italiana e europea del XV e XVI secolo.

La rassegna, a cura di Alessia Cecconi, che rappresenta la punta di diamante dell’offerta culturale delle mostre in Casentino di questa estate e che sarà aperta fino al 28 gennaio 2024, è promossa dal Comune di Poppi nell’ambito del progetto Uffizi Diffusi in collaborazione con Museo Casa Siviero, con il sostegno e patrocinio della Regione Toscana, il contributo della Fondazione CR Firenze e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e si svolge in collaborazione con l’Unione dei Comuni montani del Casentino, Ecomuseo del Casentino e la Banca della Memoria di Poppi. E’ il terzo anno che il Castello dei Conti Guidi, ospita una rassegna di “Terre degli Uffizi”, un ciclo di eventi inaugurato con successo nel 2018 con l’esposizione della celebre Tavola Doria, seguita nel 2021 con una mostra su Dante e nel 2022 con l’esposizione dedicata al tema della maternità.

Fra le opere in mostra, il bel “Ritratto di Giovanni II Bentivoglio” realizzato fra il 1490 e il 1492 dal pittore ferrarese Lorenzo Costa con vaghe reminiscenze da Antonella da Messina, dipinto significativo anche per i legami familiari dell’effigiato con il Casentino. Ma la parte del leone è affidata all’opera icona della mostra: la copia in gesso della Maschera marmorea perduta del “Fauno”, che sarebbe stata scolpita da Michelangelo appena quindicenne come copia di una testa antica di Fauno presente nel Giardino di San Marco. L’opera venne trafugata dai nazisti nel 1944 e mai più ritrovata. Per dialogare e interagire con le opere è stata allestita negli spazi della biblioteca Rilliana l’installazione “Mirror Room” che permetterà al visitatore di “entrare” virtualmente al castello durante la guerra ritrovandosi faccia a faccia con i capolavori. Biglietto: 7 euro - [email protected]