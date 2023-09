Opere pubbliche. Tutti gli interventi

Il sindaco di Castelfranco Piandiscò Enzo Cacioli ha affrontato il tema delle opere pubbliche, facendo il punto della situazione a otto mesi dalla fine della legislatura. A Faella si sta aprendo cantiere per la sistemazione di alcune strade: viale Galileo Galilei, via Mazzini, via Garibaldi e via Sanzio. A Vaggio l’intervento sulla rotonda e sul ponte è in piena riattivazione. Infine, a Piandiscò è in corso di esecuizione l’intervento alla palestra scolastica.