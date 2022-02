Opere pubbliche Piano da 30 milioni

di Maria Rosa Di Termine La cura dell’asfalto e la mobilità sostenibile tra gli interventi principali del piano triennale delle opere pubbliche di San Giovanni. Un programma di investimenti ambizioso, superiore nelle varie voci ai 30 milioni di euro, e che si basa soprattutto sull’elaborazione di progetti in grado di intercettare i finanziamenti degli enti sovraordinati. Metodo che ha già prodotto frutti nei primi anni di mandato della giunta Vadi. Ed è corposo il capitolo infrastrutture. Già nel corso dell’anno saranno spesi parte dei circa 700 mila euro inseriti nella voce manutenzione delle carreggiate. Si tratta di soldi previsti per una quota nell’accordo quadro specifico e per l’altra reperiti per la messa in sicurezza del tratto urbano della Strada Regionale 69. Un’operazione di rilievo e che non poteva essere più rimandata nel tempo, ha spiegato l’assessore Francesco Pellegrini. Il remake sarà attuato nei prossimi mesi per il segmento più critico, ora ridotto a un groviera, ovvero che quello che va dal confine con Montevarchi fino all’altezza della pista di pattinaggio sulle rive dell’Arno. Ulteriore capitolo la cesura tra periferie e centro della città attraverso il potenziamento delle ciclabili. Nel triennale sono inseriti il secondo lotto della ciclopista dell’Arno – il primo step è già stato finanziato e procede seguendo il cronoprogramma – e la ciclopista del Chianti che si snoderà nella parte a nord del territorio, confinante con Cavriglia, attraversando i quartieri del Porcellino e del Ponte alle Forche per riallacciarsi al tracciato di via Peruzzi e a viale Gramsci. Quest’ultima zona verrà riqualificata – e si sta elaborando uno studio di fattibilità – con le risorse che arriveranno dalla convenzione per le terre della Tav e sarà investita una somma attorno agli 800 mila euro per rendere più sicuro uno snodo fondamentale tra il cuore sangiovannese, l’area sportiva e scolastica ...