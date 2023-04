Opere pubbliche, passa la manovra Via agli investimenti da 35 milioni

di Marco Corsi

Ben 35 milioni di opere pubbliche nei prossimi tre anni, cui si sommano 9,5 milioni di lavori già affidati, che partiranno entro giugno. Questo il piano triennale illustrato ieri mattina a San Giovanni dal sindaco Valentina Vadi e dall’assessore Francesco Pellegrini. Il documento è stato approvato prima in giunta e poi il 16 marzo in consiglio comunale. Quasi 12 milioni arrivano da Pnnr, mentre 7,6 dal Fondo Europeo di sviluppo regionale per la rigenerazione urbana. Ci sono poi finanziamenti regionali, bandi europei, convenzioni con enti terzi, come i 6 milioni per la passerella ciclopedonale sull’Arno, per un totale che sfiora i 27 milioni di euro. Quattro le direttrici su cui si concentreranno gli interventi: infrastrutture, strutture sportive, edilizia scolastica e mitigazione del rischio idrogeologico. "Sul tema delle infrastrutture – ha detto l’assessore Pellegrini – il lavoro portato avanti dall’inizio del mandato è stato quello di completare la rete delle ciclabili all’interno del nostro territorio, ma anche la riqualificazione di viale Gramsci e quella dell’anello viario tra due ponti, di un peso economico di 950mila euro, finanziato grazie alle risorse delle Terre della Tav e che sarà completato dalla passerella ciclopedonale sull’Arno. C’è poi l’intervento di collegamento della rete ciclabile del centro storico con l’area studio di San Giovanni".

Riguardo alla mitigazione del rischio idrogeologico il sindaco Vadi ha ricordato che in questi anni l’esecutivo ha lavorato sullo sviluppo di progetti mirati per la messa in sicurezza sia del reticolo idrografico minore con vari progetti. 4,2 milioni di euro saranno impiegati per l’arginatura leopoldina del fiume Arno nel tratto fra l’Ivv e Ponte Ipazia, 500mila euro per l’intervento a Borro al Quercio, 1,150 milioni di euro per il Borro di Vacchereccia e 500mila euro per il Borro dei Frati. Per quanto riguarda gli interventi sull’edilizia sportiva, oltre alla Cittadella dello Sport, ormai completata, nel piano triennale sono previsti il progetto di risistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna coperta del Fedini e il progetto di risistemazione dell’illuminazione. Riguardo infine all’edilizia scolastica due dei quattro cantieri che partiranno nei prossimi mesi riguardano la realizzazione di due nuovi plessi scolastici (il nuovo polo 06 della Rosai Caiani e il nido del plesso Rodari). "Ma ci sono ancora due interventi molto importanti su cui abbiamo lavorato nel corso della precedente annualità portando avanti due progetti definitivi da 6 milioni di euro ciascuno per la riqualificazione dei plessi scolastici Marconi e Masaccio. Nostro obiettivo è quello di candidarli ai mutui Bei che probabilmente usciranno in questa annualità", ha concluso Pellegrini.