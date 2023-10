Operazione torrenti sicuri. Lavori su Cerfone e Padonchia: "Raggiunti tutti gli obiettivi"

MONTERCHI

I torrenti Cerfone e Padonchia ora più sicuri nel territorio di Monterchi grazie agli interventi che hanno comportato un impegno di 250mila euro. Le piogge prolungate e violente del novembre 2019 avevano ferito gravemente i due corsi d’acqua. A Monterchi in particolare, quattro punti erano apparsi, fin dall’inizio, critici ai tecnici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. "Sul Cerfone, sono stati individuati due dissesti importanti: uno a Le Ville, dove è stata notata la profonda erosione da risolvere con il ripristino della sponda e l’inserimento di una protezione al piede per una lunghezza di 200 metri; l’altro a Mercatale lungo i giardini pubblici, dove si erano creati cedimenti generalizzati e diffusi da sistemare con la risagomatura della sponda da completare con posa della georete di protezione, per non ostacolare il passaggio dell’acqua, né lo sviluppo delle radici, ma inattaccabile da microrganismi eo agenti chimici presenti nel terreno e capace di impedire l’accesso di nutrie e altri animali indesiderati nell’asta fluviale", spiega l’ingegner Enrico Righeschi, del settore difesa idrogeologica e referente di area per la Valtiberina. E aggiunge: "Altre due criticità si sono manifestate sul Padonchia. Nella località omonima, lungo la strada che collega i terreni coltivati, si sono registrati scoscendimenti che hanno completamente scalzato e travolto una precedente opera di ingegneria naturalistica, con necessità di risagomatura e rimodellamento della sponda e di inserimento di protezioni al piede; poco oltre, in località Ripoli, è stato individuato uno scivolamento del terreno, complicato anche dalla presenza di tane di animali, risolto con rinforzo arginale e realizzazione di una scogliera".

Martedì scorso la visita nei punti risistemati. "Le opere sono state studiate e realizzate per garantire il funzionamento della sezione idraulica di deflusso e la sua stabilità, cercando anche di salvaguardare, dove possibile, anche le associazioni vegetali naturali che caratterizzano l’ambiente ripario e le zone di deposito alluvionale adiacente", ha detto la presidente del Consorzio, Serena Stefani (nella foto con Romanelli).

"Abbiamo inaugurato quattro interventi strutturali eseguiti dal Consorzio di Bonifica molto importanti per la sicurezza idraulica del nostro territorio. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla profonda collaborazione che, nel tempo, siamo riusciti a instaurare", ha concluso il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli.

C.R.