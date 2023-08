Operazione multiutility "Utenti da coinvolgere"

LORO CIUFFENNA

Continua a far discutere l’operazione Multiutility Toscana, che nei giorni scorsi ha subìto uno stop dalla Corte dei Conti con un pronunciamento richiesto dal sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti. Ad intervenire stavolta è il Movimento Consumatori della Toscana: "Il progetto Multiutility – fanno sapere – non dovrà prevedere lo spostamento della titolarità dei beni da mani pubbliche a quelle private, questo sarebbe un primo segnale negativo di tale iniziativa. Sottolineando ancora una volta l’importanza di questo progetto ribadiamo che soltanto un coinvolgimento degli utenti potrà garantire la buona riuscita di quest’ultimo". La Corte, nella sua sentenza, aveva giudicato inammissibile la cessione dei beni demaniali nella prospettiva della quotazione in Borsa. Alia, che ha incorporato Consiag, Acqua Toscana e Publiservizi, ha invece precisato che la titolarità dei beni rimarrà in mano pubblica. Per vigilare su questo procedimento, il Movimento Consumatori suggerisce un’idea. "Avevamo già ribadito al consiglio di amministrazione della Multiutility la nostra proposta: l’instaurazione del Consiglio di Sorveglianza fatto da utenti estratti da liste apposite, che dovevano avere il compito di controllare coloro che gestivano i servizi pagati direttamente dai consumatori. Quest’ultima è stata respinta, ma è importante sottolineare la creazione di iniziative che possano favorire un azionariato popolare. Ad esempio, destinare il fondo cauzione in azioni. Insomma, pretendiamo che sempre più utenti possano sedere nel Consiglio di Amministrazione della Multiutility, è una garanzia per la tenuta del progetto. Se questo è un interesse degli amministratori – ha concluso l’associazione dei consumatori – noi ribadiamo la nostra disponibilità".