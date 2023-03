Operazione marchio di qualità "Valorizziamo i prodotti tipici"

di Laura Lucente

Un marchio di qualità che leghi a stretto filo produttori e promotori delle eccellenze enogastronomiche del territorio. È quanto nasce dalla pancia dei corsisti del progetto "Cortona nel piatto" il percorso formativo organizzato dalla Confcommercio e dal Comune di Cortona e che punta a formare gli operatori sulla storia e la peculiarità di prodotti come la Chianina, il vino Syrah, l’aglione e l’olio Evo. "Un progetto seguitissimo – sottolinea in primis Carlo Umberto Salvicchi referente della Confcommercio di Cortona – a cui stanno partecipando già oltre 120 operatori e non solo. Proprio da questi primi incontri è nato un concreto interesse a far nascere un progetto che possa ancora di più valorizzare questi prodotti sulle tavole dei locali del territorio. Da qui l’idea di un marchio che qualifichi meglio proprio quelle strutture che scelgono di usare olio, chianina, vino e aglione del territorio e dunque solo materie prime di qualità e a chilometraggio garantito". Un progetto ancora embrionale di cui Confcommercio vorrebbe farsi promotore. "Vorremmo coinvolgere tutti i soggetti che sono partner di questo progetto didattico – sottolinea ancora Salvicchi - a cominciare dalla Comunità del Cibo della Valdichiana, passando per il consorzio vini Cortona, l’associazione frantoiani e Terretrusche.

Siamo certi questo percorso potrebbe ulteriormente migliorare l’accoglienza del turista offrendogli davvero un’esperienza di qualità". Intanto il progetto "Cortona nel Piatto" va avanti e c’è ancora la possibilità di partecipare agli ultimi due appuntamenti in programma. Il prossimo sarà proprio dedicato all’ olio extra vergine di oliva. L’incontro è in programma martedì 14 marzo e sarà condotto dal professor Francesco Mazzarella, voce autorevole nel campo della coltivazione e produzione di olio nel territorio. A chiudere il ciclo di incontri sarà poi il professor Marco Mearini dell’Istituto Vegni, esperto di aglione e autore di pubblicazioni sul prodotto che terrà l’ultima lezione martedì 21 marzo.