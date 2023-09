Operazione cappotto Porta Sant’Andrea non sbaglia un colpo La magia di Re Martino

di Sonia Fardelli

Prova di forza nella simulata di ieri pomeriggio del quartiere di Porta Sant’Andrea che sia con le riserve che con i titolari ha sempre colpito il 5. In tutto 20 punti che spiccavano sotto il palco della giuria. La cura di Martino Gianni sta facendo sempre più effetto, anche se quella di ieri è stata solo una simulata e in Giostra tutto cambia e diventa più difficile. Tuttavia i valori espressi e le difficoltà avute da alcuni giostratori durante le due sole giornate di prove si sono visti, come in una cartina al tornasole. I probabili big di questa 144 esima edizione della Piazza sono quelli che ieri hanno centrato il 5 senza sbavature e altre penalità. I due giostratori appunto di Sant’Andrea Tommaso Marmorini e Saverio Montini, ma anche Gianmaria Scortecci che non ha certo bisogno di presentazioni né di conferme. E poi, ma non certo ultimo nella graduatoria, Davide Parsi che in sella alla candida Biancaneve ha trovato una continuità di prestazioni e punteggi che prima o poi daranno i loro frutti.

A catturare poi l’attenzione di tutti nella simulata di ieri pomeriggio le tre carriere lente tra i giostratori titolari. Ha cominciato Elia Cicerchia che in sella ad Olympia aveva marcato 4 punti ed è stato penalizzato di 2. Stessa difficoltà nel trovare la giusta falcata dei loro destrieri anche per Francesco Rossi con Rocky per Porta del Foro e Lorenzo Vanneschi con Pinocchio per Porta Crucifera. Entrambi avevano centrato il 5. Ma sono fattori che sicuramente non incideranno allo stesso modo domenica nella Giostra vera. Con il pubblico e con i figuranti lungo la lizza è difficile che un cavallo vada troppo piano, la tendenza è casomai quella di allungare un po’ per uscire prima possibile dalla confusione della Piazza ed andare a rifugiarsi nel settore delle Logge riservato ai cavalli.

Qualche difficoltà si è stranamente vista in Elia Cicerchia che in queste prove, compresa la simulata di ieri, non è apparso il cecchino di sempre. Ma da un garista come lui c’è da aspettarsi che domenica offra tutt’altra prestazione. Da confermare invece i valori del giovane giostratore Niccolò Paffetti chiamato a tenere il passo in una Giostra dove ormai un semplice 4 non può essere considerato un buon tiro.

Si è alzata l’asticella dei punteggi anche tra le riserve e non tutti sono riusciti a tenere il passo. Elia Taverni di Porta Santo Spirito, ha confermato ieri con un 5 i bei punteggi messi a segno in settimana. Non è riuscito ad eguagliarlo il suo compagno Elia Pineschi che non è andato oltre il 4. Doppio 5 per i due portacolori di Sant’Andrea: prima Matteo Bruni e poi anche Leonardo Tavanti. In tono minore le prestazioni dei giovani di Porta del Foro: Matteo Vitellozzi ha colpito il 4 e Niccolò Scarpini il 2. Come del resto hanno fatto i cruciferini: Niccolò Nassi ha colpito il 2 e Andrea Bennati il 4.