Operatori turistici. Gran Tour di vallata

Prosegue il Gran Tour del Casentino, con gli ultimi tre appuntamenti alla scoperta del territorio. Un’opportunità per arricchire le competenze degli operatori del settore che, attraverso una serie di incontri e visite guidate, avranno modo di acquisire una maggiore conoscenza del patrimonio turistico a disposizione. Il 16 marzo dalle 9,30 alle 12,30 i partecipanti saranno coinvolti in un viaggio nella storia a partire dagli Etruschi che vedrà il coinvolgimento del Museo Archelogico di Bibbiena, proseguendo verso l’area archeologica di Pieve a Socana nel comune di Castel Focognano. Gli incontri proseguiranno il 9 aprile dalle 15,30 alle 18, nel comune di Chiusi della Verna per concludersi a Talla nella giornata del 18 aprile, dalle 16 alle 18 con un confronto riguardo le escursioni e i percorsi nella natura, per far conoscere una tipologia di vacanza diversa.