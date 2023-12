Operaio va in arresto cardiaco al liceo. Soccorso col defibrillatore: ora è grave

AREZZO

Paura ieri mattina al liceo artistico Piero della Francesca in via XXV aprile. Un operaio è stato colpito da arresto cardiaco. L’uomo, 68 anni, stava eseguendo il controllo delle caldaie per conto della ditta che gestisce il servizio appaltato dalla Provincia di Arezzo. Un lavoro di routine, quando ad un tratto l’improvviso malore e la caduto a terra. Immediata è stata la richiesta di aiuto. I mezzi dell’emergenza urgenza aretini sono intervenuti intorno alle 10,30 per prestare soccorso al 68enne che era andato in arresto cardiaco-respiratorio. L’uomo è stato defibrillato sul posto grazie al Dae presente nella struttura scolastica. Una volta stabilizzato da un mezzo di soccorso avanzato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso 1, atterrato sull’elisuperficie del San Donato. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza di base della Misericordia di Arezzo.

Allertati in un primo momento anche gli operatori del Pisll della Asl, prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui intervento è però stato bloccato non trattandosi di un incidente sul lavoro, ma di un malore. Il defibrillatore è uno strumento semiautomatico ed oggi può essere adoperato con successo da chiunque: basta un corso di poche ore per avere la possibilità di salvare una vita umana. Il problema è che si deve intervenire nei primissimi minuti dopo l’arresto cardiaco, perché dopo 10 minuti in genere c’è la morte. Al liceo artistico Piero della Francesca quel fondamentale strumento salvavita, è arrivato nel 2012, donato dall’Hinner Wheel Club di Arezzo. La Asl si occupò poi della formazione del personale della scuole al suo utilizzo.

Gaia Papi