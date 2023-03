Operaio si ferisce in pineta: amputata una gamba

Gravissimo incidente sul lavoro per un operaio macedone residente nell’Aretino che si trovava a lavorare nella pineta di Castiglione della Pescaia. L’uomo, 47 anni, ha perso una gama che gli è stata amputata sotto il ginocchio. L’incidente è avvenuto contro un trattore con la trincia per il legno che gli operai, tra cui l’aretino, stava utilizzando per sfalciare la pineta maremmana.

Il drammatico incidente è successo ieri intorno alle 14.40 tra il campeggio Maremma Sans Souci e Riva del Sole.

Gli operai, dipendenti di un’azienda agricola di Arezzo, stavano ripulendo il sottobosco quando, la trincia ha risucchiato la gamba del 47enne. La ferita è stata così profonda che l’uomo, un operaio di origini macedoni, ha perso la gamba.

I soccorsi sono scattati immediatamente: l’operaio è stato portato via con un’ambulanza dal 118 e accompagnato all’ospedale Misericordia di Grosseto, in condizioni molto gravi.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sequestrato il trattore.