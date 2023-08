Operaio morto nel frantoio Ancora verifiche in azienda

di Francesca Mangani

Perse la vita nel frantoio per inerti, ieri il sopralluogo per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente che nel gennaio del 2022 causò la morte di Francesco Brenda, un operaio di 51 anni, padre di due figli e residente a Bibbiena. Inizialmente la procura chiese l’archiviazione del caso sostenendo che Brenda cadde nel frantoio per un malore, tuttavia il gip dispose che venissero eseguite altre indagini per far luce sulla dinamica dell’incidente e capire se la tragedia poteva essere evitata. L’ipotesi sostenuta dalla pubblica accusa infatti è quella che il 51enne quella mattina del 25 gennaio 2022 abbia avuto un malore, probabilmente molto lieve perché non rilevato dall’autopsia, e sia caduto dentro la tramoggia mentre il macchinario era in funzione.

Ma le indagini stanno andando avanti per capire se la morte dell’operaio si sarebbe potuto evitare con l’utilizzo del casco e rispettando i termini di legge sull’altezza del parapetto. I periti delle parti nella giornata di ieri si sono recati nel luogo nell’incidente e potrebbe anche essere eseguito un incidente probatorio.

Il fascicolo inizialmente prevedeva l’ipotesi di reato per omicidio colposo e sul registro degli indagati fu scritto il nome del proprietario dell’azienda. Lo scorso marzo arrivò la richiesta di archiviazione del caso che trovò tuttavia l’opposizione dei familiari. A inizio luglio la decisione del giudice che ha accolto la richiesta della famiglia concedendo 6 mesi di tempo per raccogliere nuovi elementi.