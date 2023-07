Operaio di 29 anni muore dopo 40 giorni di agonia, indagine sull'incidente sul lavoro

È morto ieri mattina alle 7, dopo 40 giorni di agonia, l’opera di 29 anni, originario di Aversa, ma residente a Caserta. Era stato vittima il 23 maggio di un infortunio sul lavoro. È morto all’ospedale di Perugia, dove era stato ricoverato in prognosi riservata per la caduta da un ponteggio, mentre era impegnato nei lavori di muratura in un cantiere nella zona industriale di Norcia. L’operaio stava lavorando alla ricostruzione della sede di una carrozzeria quando è avvenuto l’incidente. Stando alla ricostruzione dell’infortunio era caduto da circa tre metri. A prestare i primi soccorsi erano stati i colleghi.

Le condizioni dell’uomo erano subito apparse gravi, l’elisoccorso aveva garantito il trasferimento in ospedale. L’operaio, che purtroppo non era cosciente, era stato condotto da un’ambulanza del 118 al campo sportivo di Norcia, dove era atterrato l’elicottero. Ieri l’aggravamento ulteriore e la morte.

La vittima era dipendente di un’azienda edile di Arezzo. La Procura di Spoleto aveva aperto un fascicolo per lesioni: indagine che ora, ovviamente, sarà “rimodulata“.