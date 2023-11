Operai e carpentieri a tempo indeterminato

1 CARPENTIERE EDILE

Si ricerca carpentiere per azienda edile di San Giovanni, dovrà saper utilizzare seghe circolare, smerigliatrici, levigatrici, martelli, trapani, avvitatori, pistole applicatrici, troncatrici. Richiesta conoscenza della lingua italiana e possesso delle patenti B, C, D. Gradito il possesso del patentino del muletto. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Disponibilità alle trasferte in ambito regionale e nazionale. Codice: AR-206694. Scadenza: 28 novembre

2 MURATORI Si ricercano muratori in pietra e mattoni con esperienza di almeno 30 mesi per azienda edile di San Giovanni. Richiesta conoscenza della lingua italiana e punjabi. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. Codice: AR-206665. Scadenza: 28 novembre.