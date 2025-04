Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa

Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’Open Week sulla Salute della Donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda gli ospedali Bollino Rosa di cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi.

Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza): in provincia di Arezzo le visite e consulenze riguarderanno le aree specialistiche di dietologia e nutrizione, ginecologia e ostetricia, neurologia, psichiatria, urologia e senologia.

A partire dal 8 aprile saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti Fondazione Onda ETS, è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2007 attribuisce agli ospedali, che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, il riconoscimento del Bollino Rosa.

Il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute.

Arezzo - Ospedale San Donato

Visita per prevenzione urologica al femminile Data: 22/04/2025 - 23/04/2025 – 30/04/2025 in orario 14.00-16.00 La visita consiste nella raccolta di anamnesi, eventuali disturbi minzionali, visita con esame obiettivo ed ecografia reni e vescica.

Le visite verranno eseguite presso gli ambulatori urologici situati alla scala 1, piano 1 dell'ospedale San Donato di Arezzo. Luogo / Sede: Poliambulatori chirurgici: scala 1 piano 1 stanza numero 35, presidio ospedaliero San Donato di Arezzo Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]

Nella email indicare come oggetto: "richiesta appuntamento settimana bollino rosa". Si possono inviare le email tutti i giorni in qualsiasi orario. Alla paziente verrà risposto all'email con assegnato un giorno ed un orario per venire a visita fino ad esaurimento posti.

Colloquio informativo per una corretta alimentazione Data: 22/04/2025 - Orario mattina: 09:00 - 12:00 Saranno forniti strumenti per un'alimentazione salutare e indicazioni sui percorsi presenti in azienda. Luogo / Sede: ambulatorio n.5 della Nutrizione Clinica, scala 3, piano 3, Ospedale San Donato Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, all’indirizzo e-mail: [email protected]

Visita specialistica psichiatrica gratuita Data: 28/04/2025 - Orario mattina: 08:30 - 14:30 Prenotazione obbligatoria: telefonare per appuntamento al numero 0575 25 5921 specificando tipologia di visita oppure scrivere a: [email protected]

Luogo / Sede: Ospedale S.Donato Arezzo – ambulatorio 3B scala 4 piano 1 Visita con il ginecologo ed Ecografia ginecologica Data: 28/04/2025 Orario mattina: 08:00 - 13:00 Ulteriori Informazioni: aperta a donne con fibromatosi uterina e per fare il follow up.

Luogo / Sede: Ospedale San Donato Arezzo, Ambulatorio Ginecologia Ostetricia, stanza 28 Prenotazione obbligatoria il giovedì 17 aprile telefonando per appuntamento al 3297492785 in orario 11-13; fino ad esaurimento posti disponibili Ospedale Santa Maria alla Gruccia - Montevarchi Visita specialistica senologica con ecografia Data: 22/04/2025 Orario pomeriggio: 14:40- 18:20

Ulteriori Informazioni: Presentarsi alla stanza Senologia presso la Radiologia dell'Ospedale Luogo / Sede: Ospedale Santa Maria alla Gruccia Prenotazione obbligatoria al numero 055/9106590 il giorno mercoledì 16 aprile dalle ore 9:00 alle ore 10:00 Visite uro-ginecologiche Data: 24/04/2025 Orario mattina: 09:00 - 12:00 Luogo / Sede: Ospedale del Valdarno in DH Multidisciplinare 4° livello Prenotazione obbligatoria al numero 055/9106590 telefonando il giorno 18 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 11:00