Open Day Its Prodigi: al via la presentazione dei corsi gratuiti

Arezzo, 3 settembre 2024 – ITS Academy Prodigi, la prima Academy toscana interamente dedicata all’Informatica e al Digitale, apre le porte a tutti gli interessati con una serie di Open Day, in vista dell’avvio dei nuovi corsi previsto per ottobre.

Le giornate di presentazione si terranno nelle sedi di Empoli, Pisa, Arezzo e Prato, e offriranno l’occasione di esplorare la nuova offerta formativa e conoscere da vicino le opportunità professionali dei percorsi biennali.

A partire da ottobre, nei diversi territori della Toscana, inizieranno i nuovi corsi. Ad Empoli saranno attivati i percorsi di Artificial Intelligence Specialist e Cloud Security Specialist, mentre a Pisa prenderanno il via i corsi di Full Stack Developer & Integrator II e System CyberSecurity. Ad Arezzo prenderà il via il corso di Artificial Intelligence Specialist Developer, e a Prato quello di Software Developer per Web Applications.

Ad Arezzo l’appuntamento per l’open day è fissato per lunedì 16 settembre alle 11, a Confindustria Toscana Sud, in via Roma 2.

Questi corsi rispondono alle crescenti esigenze del mercato ICT e Digital, con un focus su tematiche come l’Intelligenza Artificiale e la Cyber Security, garantendo una preparazione avanzata e specializzata.

ITS Academy Prodigi fa parte del circuito nazionale degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), scuole ad alta specializzazione tecnologica che collaborano strettamente con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, scuole e agenzie formative. L’obiettivo è formare giovani diplomati e facilitare il loro inserimento nel settore tecnologico in Toscana, rispondendo alla domanda di competenze sempre più avanzate da parte delle aziende.

Un’offerta formativa in linea con il mercato del lavoro Il punto di forza di ITS Academy Prodigi è l’offerta formativa costantemente aggiornata e in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro. Ogni corso è progettato in collaborazione con le aziende e prevede la docenza da parte di professionisti del settore, garantendo un legame diretto con il mondo imprenditoriale.

Al termine del primo anno in aula, gli studenti iniziano già a fare pratica in azienda grazia anche all’ampia rete di società che partecipano attivamente o collaborano con la Fondazione ITS Prodigi.

Per accedere ai corsi – a numero chiuso con massimo 25 posti per classe - è necessario superare una prova di selezione e possedere un diploma di istruzione secondaria superiore, oppure un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale accompagnato da un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Per l’iscrizione e la frequenza ai corsi non ci sono costi: la quota per il biennio 2024/2026 sarà gratuita.