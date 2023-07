Open day a Montevarchi per il corso its filiera moda e oro

Arezzo, 7 luglio 2023 – Il Palazzo del Podestà ospita l’open day di presentazione del corso ITS “Sustainability Manager 23- Tecnico superiore per la sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti”, il nuovo percorso formativo ad alta professionalizzazione che si svolgerà a Montevarchi.

L’open day, che si terrà mercoledì 12 luglio, alle 17, è rivolto in particolare alle famiglie e ai ragazzi per conoscere il programma del corso, con avvio il prossimo mese di ottobre, curato dalla Fondazione ITS “Energia e Ambiente” in stretta collaborazione con le più importanti aziende della filiera moda, oro, accessori, come Prada Spa e Lem Industries, ma anche molte altre che convintamente hanno aderito al progetto.

Il corso biennale post diploma, realizzato nell’ambito PR Toscana FSE 2021-2027 e Giovanisì, prevede una frequenza di 1800 ore complessive, suddivise in un anno di formazione in aula, integrato con attività laboratoriali, visite didattiche, seminari e project work con la partecipazione di professionisti del mondo del lavoro, e 700 ore di tirocinio da svolgersi direttamente nelle più importanti aziende del Made in Italy del territorio.

Un modello che rappresenta la necessità per le imprese di acquisire competenze specifiche nella conversione “green” della produzione, nel riciclo e riutilizzo dei materiali.

All’open day, sarà presente anche il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, da sempre sostenitrice di queste opportunità che guardano concretamente al futuro: “Sono convinta che il corso di formazione, ideato per rispondere alle reali esigenze di un settore strategico come la filiera oro e moda, possa essere un’opportunità irrinunciabile per i nostri giovani – spiega il Sindaco.

Per le imprese, oggi il capitale più prezioso è quello umano ed è per questo che realtà di eccellenza hanno collaborato all’iniziativa confermando la necessità di profili altamente qualificati che possano colmare il gap occupazione che limita fortemente le attività produttive.

L’obiettivo è quello di attuare una politica attiva del lavoro, in cui credo fermamente, che permetta a tanti ragazzi diplomati di acquisire, in due anni, una specializzazione fortemente richiesta.

Il corso mira a creare professionisti che abbiano competenze innovative e trasversali, nel segno della sostenibilità dei prodotti e dei processi, acquisendo tecniche di lavorazione, conoscenze dei materiali, ecodesign, certificazioni ambientali, fino al marketing e comunicazione.

Questa è la sfida del futuro, permettere ai giovani di sfruttare le occasione offerte dalle nostre eccellenze del Made in Italy, ma dando alle stesse le maestranze specializzate di cui hanno bisogno nell’ottica di una maggiore competitività e sviluppo”

Il corso è rivolto a coloro di età compresa tra 18 e 34 anni. Per ulteriori informazioni e per le modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito web ITS Energia e Ambiente www.its-energiaambiente.it e/o scrivere a: [email protected]

Le iscrizioni scadono il 6 ottobre 2023.