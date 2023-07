“Oneri concessori invariati: prorogate le agevolazi

Arezzo, 18 luglio 2023 – La Giunta Comunale ha approvato su proposta dell’assessore Francesca Lucherini la delibera che proroga di un ulteriore anno le agevolazioni sugli oneri concessori previsti per le opere di edilizia privata.

“Ancora 12 mesi - sottolinea l’assessore - durante i quali gli aretini potranno beneficare degli importi tariffari ridotti. Lo ‘sconto’ precedente era infatti scaduto lo scorso 30 giugno ma abbiamo convenuto che permangono le ragioni che ci avevano portato ad adottare un provvedimento del genere: incentivare un settore trainante dell’economia e la sua ripresa, mantenere a favore dei cittadini un quadro stabile di riferimento e di aspettativa di spesa”.

Oneri concessori dunque invariati fino al 30 giugno 2024. “La situazione economica – prosegue Francesca Lucherini – c’impone di restare vigili e di fare quanto è nelle nostre possibilità e competenza per rafforzare i margini di sviluppo.

In merito all’edilizia, possiamo dire che il combinato disposto tra strumenti urbanistici e oneri concessori restituisce un quadro complessivo coerente che, siamo fiduciosi, inciderà positivamente anche come fonte di introito per le casse comunali”.